No hay quien las pare

Van a alegría por semana. Selló un nuevo triunfo el Unicaja Femenino, que continúa invicto en Primera Nacional después de cinco fechas del calendario. La víctima de las cajistas ayer fue Cádiz CB Gades, que cayó en Los Guindos por un abultado 86-44.

Empieza a convertirse en una seña de identidad en casa para las de Lorena Aranda romper el choque desde los primeros minutos. Transcurridos diez, la renta ya alcanzaba cotas significativas (23-11). Así, los puntos que sumaban las locales al final del primer cuarto eran los mismos que su rival al descanso (46-23). Para ese momento, el Unicaja desarrollaba su juego con suma facilidad y el marcador traducía tal dominio.

No cambió el guión al paso por vestuarios. Las de casa seguían con la mirilla afinada y no levantaban el pie en defensa, con la presión a toda pista haciendo estragos a las visitantes. El 86-44 final habló por sí solo. También sirvió para poner un cinco en el casillero y confirmarse como el mejor conjunto del grupo A de la Primera Nacional Femenina. Junto a Alhaurín de la Torre, el otro representante malagueño de la categoría pero que está en el B, los únicos conjuntos que no conocen el amargo sabor de la derrota.

Caracteriza a las de Aranda en este comienzo de curso su portentosa defensa. La mejor de la liga, encajan menos de 50 puntos por encuentro. Ese cerrojo, unido al dominio del rebote les está permitiendo correr y sumar muchos puntos fáciles. Busca la entrenadora que su equipo se dibuje con el mismo patrón del de Joan Plaza y, por ahora, lo anda consiguiendo.

Resultó ser un triunfo coral -solo se quedó sin anotar Reme Velasco-, aunque sobresalieron dos nombres propios. Victoria Cornejo anotó 24 puntos y encontró el acierto que se le resistía en las jornadas venideras. La base Camelia Martos le siguió con 10.

Pondrá a prueba el Unicaja su solidez dentro de seis días en Córdoba. Visitarán las malagueñas a La Carlota a las 19:00, que ha comenzado la temporada presente con el pie izquierdo.