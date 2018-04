A un paso del 'play off'

Trascendental choque para el UMA Antequera, que recibe en el Fernando Argüelles (18:00) al filial de El Pozo Murcia. Los tres puntos frente al filial universitario pueden certificar de forma matemática la opción de pelear por la otra plaza en la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Sala. "Sabemos que ElPozo Ciudad de Murcia es un gran equipo. Nosotros con el apoyo de la afición esperamos conseguir los tres puntos para entrar en el play off. Va a ser un partido difícil, pero deseamos que con el Argüelles lleno, consigamos la gesta", comenta David Velasco.

Antes de encarar un encuentro exigente, el conjunto universitario echa un vistazo atrás para ver los aspectos a mejorar con respecto a otros enfrentamientos directos. Una alta intensidad sustentó el triunfo en casa ante el FC Barcelona B Lassa, un contrario con características similares de los murcianos, aunque a domicilio fue insuficiente con mostrar seriedad defensiva y generar suficientes ocasiones al Real Betis o FS Valdepeñas "Llevamos buenos partidos fuera de casa. Lo único que nos falta es acierto de cara a gol. Esperamos esta semana contra ElPozo Ciudad de Murcia mejorarlo y acceder matemáticamente al play-off e ir a Itea Córdoba CF Futsal con la mente puesta en coger confianza para una dura fase de ascenso", detalla.

Una visita compleja al pabellón Virgen de la Cabeza terminó con un resultado negativo a falta de solo dos jornadas. A la escuadra de la Ciudad de los Dólmenes no le bastó competir sin descanso. "Hicimos un partido muy serio. No llegamos a finalizar las ocasiones que tuvimos, pero sirve para darnos cuenta que podemos luchar contra cualquier equipo y entrar en play off", recalca.