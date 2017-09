Un plantel por estrenar

El Rincón Fertilidad comienza hoy una nueva temporada en Carranque (21:00 horas, vs Mavi Nuevas Tecnologías, Teledeporte). Con ganas y muchas ilusiones depositadas en el salto de calidad en la confección de la plantilla, siempre es importante empezar bien. "Esperemos estar a la altura para que podamos sacar el primer partido adelante ante un equipo que se ha reforzado bastante bien y que viene de hacer una buena temporada", afirma Diego Carrasco, preparador del conjunto malacitano. Con 11 nuevas caras en su plantel y cinco jugadoras que continúan, Carrasco ya las conoce al dedillo, y alguna de ellas era objeto de deseo desde alguna campaña anterior, como es el caso de Hatou Jabby. "Tiene corpulencia, un aspecto defensivo que genera mucho, ocupa mucho espacio en el centro de la defensa y se hace respetar. En ataque es muy lista, hace bloqueos importantes para el equipo". Jabby compartirá el pivote con Paula García, que afronta su segundo año en el club: "Tiene envergadura, se mueve bien en ataque, y defensivamente se hace respetar".

El extremo es un puesto liderado por la capitana, Sole López. "Es todo corazón, un pulmón. Es una pieza fundamental y referente en el club, se merece ser convocada con la selección absoluta". Un puesto de extremo muy poblado en el conjunto costasoleño, seña de un equipo profundo con un ritmo de juego vertiginoso. Marina Martín, Nazaret Calzado y Maja Veljkovic llegan para acompañar a la portadora del brazalete en las alas. "Marina es una jugadora joven, una zurda de futuro. Cuando ella se crea las posibilidades que tiene, será una de las mejores a nivel nacional. Nazaret tiene mucho sacrificio y buena actitud, además es autocrítica, que es importantísimo, y cada día se esfuerza por mejorar. Maja tiene mucha experiencia, marca el ritmo en el partido y es desequilibrante, tanto para salir al contraataque como en el juego posicional", argumenta.

En primera línea también se ha producido un cambio significativo. Llegan Jovana Zdravkovic, Katarina Arsenijevic y Macarena Gandulfo. "Jovana, en el momento en el que se adapte al juego español y gane en potencia y fuerza, va a ser una de las zurdas más importantes de la liga. Arsa es todo fuerza, tiene 19 años y no tiene miedo a nada, con una madurez deportiva impropia de su edad, para nosotros va a ser clave. Macarena no tiene techo y va a ser un referente en la liga este año y deseo que en la selección argentina también, tiene muchafuerza en su lanzamiento y mucho camino por recorrer", explica el técnico. Las tres acompañarán a Paula Cosano y Gabriela Passoa, que permanecen en el plantel. "Paula es una jugadora joven que trabaja para hacerse un hueco y en los entrenamientos se nota que está ganando en madurez. Gabriela es muy rápida, no se le puede dejar sola en ningún momento porque te la puede liar", prosigue Carrasco.

Como centrales se incorporan Emma Boada y Nuria Andreu. "Emma tiene una visión de juego total, un ataque fluido y un contacto continuo con la pivote que nos viene muy bien. Nuria tiene mucho sacrificio, que a cualquier entrenador le gustaría tener en su plantilla", fotografia Carrasco antes de hablar de la portería. Helena Segota y Ana Marín fichan para acompañar a Virginia Fernández. "Helena se coloca muy bien, juega muy bien con las jugadoras contrarias y tiene un pase de contraataque perfecto. Ana es muy joven y va mejorando día a día, se lo va creyendo. Virginia tiene una gran velocidad de reacción y es la jugadora que tira del equipo en todo momento, incluso cuando está en el banquillo está animando", remacha.

Con toda la maquinaria a punto, solo queda hacerla funcionar. Esta noche, la primera prueba.