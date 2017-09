Sin ponerse techo

Mañana comienza una temporada histórica para el balonmano malagueño. Empieza la Liga Loterías en Carranque (21:00 horas, Teledeporte) ante el MAVI Nuevas Tecnologías. Pero es un año especial porque por primera vez un equipo malagueño de balonmano competirá en un torneo europeo. Será el Rincón Fertilidad, en noviembre. A los lomos de dos malacitanos como Diego Carrasco y Sole López se ha confeccionado una plantilla plurinacional para encarar la temporada con garantías. "Hemos traído a gente nacional y a gente de fuera con experiencia en Europa en diferentes competiciones, y eso nos puede dar una ventaja en momentos clave, por utilizar esa experiencia para sacar las situaciones que se nos presenten", explica Diego Carrasco. El preparador malagueño afronta a sus 48 años su campaña más ambiciosa, con el equipo de su tierra buscando abrirse hueco en el continente. "Es una temporada ilusionante, sobre todo por las competiciones. Tanto la liga, como la Copa de Andalucía en octubre, la Copa de la Reina y la Challenge Cup, que debutaremos en noviembre. Hemos hecho una plantilla competitiva, acorde a lo que nos exige la competición y esperamos que todo salga bien", expresa con cierto deseo, pero con la seguridad que le da un mes de agosto muy productivo, donde el equipo andaluz, con muchas novedades en la plantilla, ha conseguido cohesionarse a pasos agigantados. "La pretemporada ha sido muy buena. Tenemos 11 caras nuevas, que se tienen que adaptar al equipo lo más rápido posible. Hemos jugado seis partidos amistosos, cosa que el año pasado no tuvimos por el tema de presupuesto y por la lejanía de los rivales. El balance es muy positivo tanto por la preparación física como por la actitud de las jugadoras. En Málaga, en agosto hace mucho calor y era difícil hacer un entrenamiento fuerte de hora y media, pero las jugadoras han estado muy metidas y concentradas en los entrenamientos. Saben de la dificultad que tenemos y son conscientes de lo que nos jugamos esta temporada", afirma.

Para conjuntar al grupo cuenta con la ayuda de Sole López. A sus 25 años, esta malagueña afronta el reto de ejercer como capitana del Rincón Fertilidad. "Lo asumo con ilusión y ganas. Es un grupo maravilloso y eso siempre ayuda, aunque tengo que seguir aprendiendo. Mi rol no ha cambiado mucho. Trato de llamar a las chicas, hacer el corro antes de cada partido, dar algunos consejos, pero tampoco mucho más. Es un grupo muy bueno y no hace falta decirles mucho", dice la nueva líder, que coge el testigo de Pepa Moreno y Estefanía Méndez tras sendas retiradas. "De ellas se aprende la disciplina del club, el buen rollo, que el equipo esté unido y trabajar, que es la clave del club. Los éxitos vienen por el trabajo", afirma con rotundidad. Carrasco es el primero que está satisfecho con la nueva posición en el club de la extremo y con la ayuda de las ya dos exjugadoras. "Los valores como el trabajo diario, el sacrificio que conlleva el estar aquí, que sean conscientes del esfuerzo que hace el club por ellas los transmitían Pepa y Estefanía. Pero Sole lleva tiempo también y ya lo ha cogido. A pesar de estar retiradas, vienen a veces a entrenar y esa cercanía le da mayor confianza y tranquilidad a Sole. También las jugadoras la están ayudando. La veo muy bien."

Para Sole es su sexta temporada en el club, pero en ninguna de ellas había las expectativas que en la que ahora comienza. "Debutamos en una competición europea, queremos vivir la experiencia y hacerlo lo mejor posible. Si podemos pasar la primera fase mucho mejor, pero si no, a vivir la experiencia, tomar contacto con la nueva competición y en liga quedar lo más alto posible. El año pasado quedamos cuartas, y si podemos superarlo, mucho mejor, siempre mirando lo más arriba posible". Como voz autorizada dentro del vestuario, López se muestra contenta con la progresión de un equipo tan nuevo. "Desde el primer día ha ido muy bien. Las nuevas jugadoras se han ido adaptando muy bien al grupo. Han tenido mucha facilidad, incluso los diferentes idiomas no han sido un hándicap. En cuanto al juego, hay que conjuntar mucho más al equipo, son 11 caras nuevas y por mucho que te lleves bien dentro y fuera, tienen que coger el concepto de su nuevo equipo y la manera de jugar del entrenador, pero este mes hemos ido avanzando. Todavía queda, pero si seguimos por este camino, puede ser un año muy bonito y conseguir algún título", declara.

Pero no todo ha sido de color rosa. Aunque la clasificación europea supuso una gran alegría, el verano resultó ser tan incierto que se llegó a dudar de la posibilidad de competir en la Challenge Cup por falta de valores monetarios. "Ha sido difícil. Tanto María José como presidenta, como Carmen Morales, la expresidenta, como Manolo Rincón se han movido muchísimo, intentando hablar con instituciones y empresas privadas porque no se nos podía escapar la opción de jugar en Europa. Era una pena que el primer equipo femenino en Málaga que puede jugar competición europea no tuviese esa oportunidad", dice un Diego Carrasco que se muestra aliviado con el acuerdo final: "Sabemos que estamos arropados y que hay gente detrás de este proyecto". Una línea similar ofrece Sole López, a la que se le cambia la cara al recordar el asunto. "Ha sido un verano con muchas preguntas sin responder. Se vive con tristeza porque que un equipo malagueño femenino de balonmano que se haya clasificado para jugar en Europa toque puertas que se cierran es una pena. Pero María José se lo ha currado mucho y hemos conseguido sacar el dinero. Hay que agradecerlo", concluye.

Unas dificultades que llegaron tras una clasificación in extremis. Las malagueñas llegaban a la última jornada sin depender de sí mismas para obtener el preciado billete continental. "Nosotros íbamos a Alcobendas a ganar. Sabíamos que ellas se jugaban el descenso, pero nosotros teníamos el objetivo de tratar de clasificarnos para Europa, algo histórico para el club. Durante esa semana hablábamos y decíamos que tenía que bajar Dios a vernos, pero sucedió", sonríe la capitana. Diego Carrasco ahonda en las opciones que había. "Sabíamos que si Aula Valladolid empataba o ganaba a Zuazo, nos daba la posibilidad de quedar cuartas. Es cierto que el quinto podía recibir una invitación de la EHF, pero no ha sido así. Por una parte, fue un mal sabor de boca porque el Alcobendas descendió, pero pudimos saborearlo en el vestuario. Al ser tan difícil y necesitar una carambola, lo disfrutas mucho más", explica. Además, el premio es doble, puesto que los dos partidos contra el WHC Metalurg serán en la capital de la Costa del Sol. "Nos pusimos bastante contentas. Siempre gusta viajar y visitar países nuevos, pero jugar partidos de ese nivel en casa, con tu afición, siempre supone un plus", dice Sole López, mientras que su entrenador hace un llamamiento al aficionado: "Queremos que la gente se acerque a las gradas y nos animen".

Con trabajo y mucha emoción. Así empezará el nuevo curso el Rincón Fertilidad. Cierto es que las notas se ponen al final del mismo, pero en el comienzo se busca el sobresaliente.