La primera de Miguel Álvarez

Primer encuentro de Miguel Álvarez al frente del Marbella y primera rueda de prensa previa a un encuentro. Será el Granada B el encargado de testar las pequeñas modificaciones que puede implantar el técnico jienense en la plantilla que deja Mehdi Nafti en la Costa del Sol y el cual reconoció que le habría gustado "tener un poco más de tiempo" para preparar el partido, "pero no me voy a quejar". Han sido pocos los días que ha tenido el entrenador para trabajar con su nueva plantilla pero serán los justos para comenzar a calcular cuál puede ser el efecto que le dé a la plantilla.

El natural de Guarromán ha exigido mucho trabajo a sus jugadores en estos primeros días asegurando que han sido jornadas "muy intensas, como no podían ser de otra manera". Y lanzó un capote a su antecesor en el cargo, Nafti: "No queremos introducir muchas novedades, el equipo lo estaba haciendo bien, pero sí incidir en lo de más rendimiento inmediato".

49Puntos. Es la herencia que deja Nafti tras 28 partidos: 14 victorias, siete empates y siete derrotas.

"Vamos a jugar bien porque tenemos muy buenos jugadores", explicaba Álvarez sin medias tintas sobre el estilo de los suyos de cara al partido de hoy en el Municipal (18:30). Y añadía: "Todo el mundo está por la labor de que la gente venga al campo y si no ganas y juegas bien, la gente no viene. Este equipo ha hecho muchas cosas bien y las vamos a seguir haciendo".

"Estamos tratando de solucionar los problemas defensivos. Sabemos que viene el equipo más goleador del grupo y si defensivamente no estás fuerte, el partido no lo vas a ganar", afirmaba Miguel Álvarez referente a su rival, el Granada B, que pese a campar en zona de nadie en la tabla, es junto al Lorca el equipo más goleador del grupo con 43 tantos. Por ello, el técnico aseveró que "hay que tener mucho rigor táctico en el tema defensivo, ser muy agresivos y a partir de ahí empezaremos a ganar el partido porque tenemos muy buenos jugadores. Si defiendes bien, atacas mejor". El de Guarromán afirmó que conoce bien a "sus jugadores, sus recursos colectivos e individuales, su entrenador y me he preocupado de ver sus últimos partidos", con respecto al cuadro nazarí.

El técnico jienense recalcó varias vences durante la rueda de prensa previa la labor del anterior cuerpo técnico, el cuál logró 14 victorias, siete empates y siete derrotas en 28 partidos, dejándoles terceros a esta altura de la temporada: "El grupo de trabajo que había lo ha hecho fenomenal, pero el fútbol es cruel y los resultados mandan". "Ahora que tenemos la suerte de estar aquí, queremos aprovechar esta oportunidad que me ha dado el destino", apuntó sobre la responsabilidad que asume desde hoy el jienense.

"Todos los jugadores son importantes, pero ninguno es imprescindible", aseguró Álvarez sobre su posible once y su convocatoria (sólo se quedaron fuera Moha, Carlos Neva, Michele Diana, sancionado, y Danilo, lesionado). El técnico apuesta por las rotaciones y compensar bien la plantilla en este tramo final de la temporada: "Sería muy cafre si no aprovecho todos los recursos que tenemos".