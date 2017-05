Todo queda en un sueño para el Celta (1-1)

El Celta de Vigo rozó en Manchester la clasificación par la final de la Liga Europa ante el United de José Mourinho, pero tuvo que conformarse con un empate a un gol con sabor a derrota en el mítico Old Trafford.El equipo gallego tuvo en el último segundo de la eliminatoria una buena ocasión para lograr el 1-2, pero Beauvue y Guidetti no estuvieron atinados y será el Manchester United el que disputará la final, contra el Ajax en Estocolmo el 24 de mayo. Desde la posesión de la pelota, el conjunto gallego dominó durante muchas fases pero sin apenas pegada en su ataque.

Tuvo el Celta un comienzo ilusionante: diez minutos de posesión total del balón con la aparición de Iago Aspas en ataque. Fue Aspas, que volvió a arrancar desde la banda derecha, el primero que avisó a Romero, que hizo una gran parada (min. 4), y poco después Cabral cabeceó con peligro un córner (min. 5).

El Manchester superó el impetuoso inicio de su rival y se apropió de la pelota para dormir el partido. Bajó el ritmo. Y desarrolló el mismo guión que había exhibido en Balaídos: orden táctico controlado desde la zona central -con Ander Herrera y Pogba como ejes- y, con una marcha más en su fútbol, velocidad en los contraataques. No sudó demasiado el equipo de José Mourinho para herir al Celta. Implantó su músculo y desequilibró con un par de rápidas combinaciones.

Pogba apareció descomunal para marcharse de varios jugadores en una acción que no culminó Rashford (min. 11), que colocó minutos después un gran centro que coronó Fellaini con un gol de cabeza (min. 17). No tuvo el Manchester clemencia: sacó un gol de la nada y de un pequeño error defensivo en la marca. El gol de Fellaini desorientó al Celta. Quedó petrificado, vacío de juego en Old Trafford. Necesitó casi quince minutos para volver a recuperar algo de la esencia de su juego, aunque sin la presión voraz de otras ocasiones. El Manchester siguió cómodo, sin alterarse, casi despreocupado.

El plan de remontada del Celta fue tímido: un tiro lejano de Tucu Hernández (min. 26), un lanzamiento flojo de Sisto desde el vértice del área (min.39) y un cabezazo desviado de Wass a escasos cinco metros de la portería como la más clara (min. 41).

Berizzo metió a Jozabed por Wass en el descanso, con el consecuente retoque en el dibujo táctico. Pero continuó el Celta sin amenazar. Es más, fue el Manchester el que rozó un nuevo gol con un cañonazo de Mkhitaryan desde dentro del área (min. 48). Se fue estirando el Celta, poco a poco, con la pelota pero con escasa pegada, casi siempre desde la incorporación de Hugo Mallo por la banda derecha.

Tuvo una buena oportunidad el conjunto gallego para empatar: un centro de Hugo Mallo lo acomodó Sisto para Guidetti, que remató sin precisión, muy desviado (min. 57). El Manchester solo sacó latigazos: una genialidad de Rashford dentro del área que no finalizó con gol por la hábil presencia de Sergio (min. 63) y un peligroso tiro de Fellaini (min. 69).

Insistió el Celta, más constante en la posesión del balón; arrinconó al Manchester, colgó pelotas en el área, probó con lanzamientos desde lejos (Jozabed en el min. 72), pero no creó excesivo peligro para la portería del argentino Romero. Siguió sin pegada, en especial Guidetti, que malgastó con un cabezazo un centro de Hugo Mallo (min. 75). No desesperó el Celta. Tuvo fe, ofreció más fútbol, alargó su empuje. Y llegó el gol: Jozabed sacó en corto un córner que Bongonda colocó en la cabeza de Roncaglia. El cabezazo llegó a la red. Era el minuto 85.

Necesitaba un tanto más el Celta para meterse en la final. Poco se jugó desde entonces. Hubo una refriega -de la que salieron expulsados Bailly y Roncaglia- y, en el último segundo del partido, tuvo muy cerca el billete de la final europea, pero ni Beauvue ni Guidetti lograron meter el balón en la portería del Manchester.

Un último envío de cincuenta metros de Hugo Mallo que prolongó Tucu Hernández y Cabral hacia el área sin un rematador final, ni Beauvue ni Guidetti. El Celta cerró su presencia en Europa con las lágrimas de Iago Aspas y con los jugadores tumbados, desolados, sobre el césped del mítico Old Trafford.