Ellas quieren ir a Europa

Al Rincón Fertilidad no le queda más remedio que creérselo. Ayer, en la Ciudad Deportiva de Carranque, volvieron a gritar el porqué ante un Elche Mustang que aguantó los primeros 40 minutos. Tras el descanso, las malagueñas apretaron y lograron fijar una distancia que las visitantes nunca superaron. Con ese resultado final de 34-30 alcanzan de nuevo la quinta posición -tras el empate de Porriño-. Toque creérselo, toca luchar por Europa en los últimos seis encuentro ligueros.

El Rincón Fertilidad Málaga comenzó el encuentro como últimamente acostumbra: agresivas y fuertes en busca de un primer noqueo al rival para tomar distancias. Y así fue. Salieron con las ideas muy claras de cómo atacar la defensa abierta propuesta por ilicitanas y en sólo seis minutos de juego, con un gran acierto en los últimos metros, se disparaba en el electrónico hasta un intimidador 5-1 que desesperaba a la meta visitante, Trigueros.

Joaquín Rocamora, entrenador del Elche, pedía tiempo muerto ante el aluvión malagueño y ajustaba a su equipo atrás para salvar el punto débil encontrado por éstas. Esto provocaba dudas en el ataque de las locales, permitiendo la remontada visitante y el susto de Carrasco desde el banco. A partir de entonces, el encuentro se igualó, y pasó alternarse la ventaja en el electrónico entre ambos conjuntos que iban dando bandazos. El partido fue un correcalles por momentos.

Sólo un buen final de primer tiempo del Rincón Fertilidad Málaga permitió irse al descanso con cierta ventaja. Las malagueñas conseguían momentáneamente solucionar el problema en el centro de su defensa que llevó al Elche a ponerse 14-15. Un parcial de 3-0 en un par de minutos antes del descanso, le daba una pequeña ventaja al equipo de Diego Carrasco (17-15).

Las malagueñas, tras el parón del descanso, saltaron al parqué con la misma intensidad que los últimos minutos del primer tiempo. Mantuvieron la inercia y colocaron en el marcador la mayor ventaja hasta el momento. Tres goles daban superioridad y provocaban nuevamente un rápido tiempo muerto visitante cuando el electrónico dibujaba un claro 20-15.

En esta ocasión, los ajustes de Rocamora no fueron suficientes y las malagueñas no se dejaron sorprender, manteniendo la concentración y siendo capaces de contener al rival y seguir con una ventaja en torno a los cinco goles de diferencia a su favor. Esto les permitió no sufrir en los instantes finales del encuentro, donde llegó con la victoria asegurada, quedando el marcador final con un 34 a 30 a favor del Rincón Fertilidad Málaga.

Fue un partido coral de las malagueñas, en el que destacaron en su virtud anotadora las extremos. Gabi Pessoa, auténtico calvario de la meta ilicitana Trigueros, fue la máxima anotadora con diez dianas. Muy de cerca le siguió Sole López, con otros seis tantos. Ambas manejaron buenos porcentajes en sus lanzamientos. Nuria Benzal y Jennifer Gutiérrez estuvieron también finas con cinco tantos cada una.