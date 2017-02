"Tenemos que recuperar en Puertollano el ADN defensivo"

La asociación de la UMA y el fútbol sala convierte Antequera en una encomiable escuela. Cada año aparecen más y más jóvenes producto de la oportunidad que en el Argüelles brindan para compaginar estudios y deporte. Miguel Fernández es uno de los últimos en surgir con 22 años. Granadino y aspirante a profesor, el pívot fue fundamental con su arrancada para lograr la victoria ante el Rivas Futsal sobre la bocina.

"Lo definiría como que todo el equipo estuvimos creyendo hasta el final y tuve esa pizca de suerte en la última jugada. Tete me la puso, como siempre las pone, genial, y la controlé conduciendo el balón para adelante con más ganas que otra cosa hasta que llegué a la línea de fondo. Vi que ya no podía seguir corriendo y la puse como pude, bastante regular, y tuvo que aparecer Claudio, que no era fácil rematarla". Así fue la descripción de Miguel Fernández sobre una acción que, a pesar de todo, no esconde los problemas defensivos que el equipo acusa en las últimas jornadas. Algo fuera del estilo que los ha caracterizado toda la temporada.

"La clave para el partido con Puertollano es intentar recuperar nuestro ADN, ya que en nuestra pista estamos bajando un poco el nivel defensivo", asevera el pívot en una entrevista para los medios oficiales del club, donde reconoce que en ataque "puede que estemos mejor", pero sigue siendo exigente: "Tenemos que recuperar la identidad defensiva que tenemos cuando salimos a otros campos y empezar, a partir de la defensa, a crear oportunidades en ataque. Puertollano nos puso allí las cosas muy difíciles. También fue un resultado ajustado y un partido durísimo, así que tendremos que dar todo para poder llevarnos los tres puntos".

Es su primera temporada en Segunda División. 19 partidos después de su debut, Miguel Fernández valora positivamente su aportación: "La adaptación ha sido poco a poco. Comparando con el primer partido en la Copa Andalucía con el Betis, me siento mucho mejor. Tengo que mejorar mil cosas, pero siempre con la ayuda de los veteranos del equipo y el cuerpo técnico facilitan bastante la adaptación. Poniendo ganas e ilusión en el trabajo, las cosas se consiguen".