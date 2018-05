Un reto al alcance del Antequera

El Antequera tendrá su primer match ball en El Maulí esta tarde desde las 19:00. El azar hizo topar a la Unió Esportiva Sant Andreu en el camino del cuadro blanquiverde, un conjunto del competitivo Grupo V catalán. En la cabeza del equipo de Los Dólmenes, que no es otra que la de José Jesús Aybar, su técnico, solo está el triunfo para acercarse al ascenso, que tendrá que llegar tras disputar dos eliminatorias más.

Con "la fuerza e ilusión necesaria para afrontar la primera eliminatoria" llega este Antequera, en boca de su entrenador jienense. Tiene mérito el papel de Aybar al frente de los blanquiverdes. Esta es su segunda campaña al frente del equipo, segunda también que alcanza los play off de ascenso, a él le preocupa la imagen de su equipo: "A ver si somos capaces de mantener nuestra identidad y de ser el equipo más competitivo posible".

El Antequera, para competir ante un conjunto como el Sant Andreu, tendrá que ser un reflejo de lo que mostró durante toda esta temporada en una de las ligas más exigentes que se recuerda. "Hay que tener en cuenta que dos equipos que desciende de Segunda B se han quedado fuera de los play off. Creo que estábamos ocho equipos para esas plazas. Y un equipo se ha quedado fuera con 82 puntos...", analizaba Aybar para Málaga Hoy y añadía: "No sé en cuantos grupos habrá pasado eso. Ha sido muy exigente, de los más duros y complicados. Le da mucho valor a lo que hemos hecho".

Aybar destacó a la "ilusión" como el motor de un equipo que ha mantenido a su bloque con respecto a la pasada temporada, algo bastante inusual en estos tiempos que corren en la categoría. Un proyecto sólido y continuista como el del Antequera no se suele dar en estos momentos. No estará hoy en el once un hombre importante para los blanquiverdes como Mauro, lesionado.

El Sant Andreu pisará el césped de El Maulí de esta tarde. Uno de sus jugadores, importante esta temporada, es Alfred Planas. El extremo es exjugador del Atlético Malagueño, filial del Málaga, en este mismo grupo. Será el espía de los catalanes. Otro jugador al que le sonará la ciudad es Alberto García, otro excanterano del Málaga, en este caso de su Juvenil A.

Sobre el rival, señala Aybar: "Es un segundo clasificado, solo superado por el Espanyol B en un grupo como el catalán, que siempre ha sido muy fuerte. Es un equipo histórico y tiene experiencia en este tipo de situaciones. Va a ser durísimo, es un equipo muy poderoso. Vamos a encontrarnos mucha tensión e igualdad. Creo que estamos preparados para ello, llegamos en un buen momento. Solo puede pasar uno y vamos a intentar hacer todo lo que podamos para que seamos nosotros".

"Las preocupaciones que tengo son las lógicas, que podamos exponer nuestra virtudes, que no cometamos muchos errores, que no haya lesionados, que el campo esté bien, que estemos cómodos...", explicaba el jienense sobre sus inquietudes para este encuentro, ante lo que apuntaba: "Es todo igual que la competición regular, pero aquí no te puedes responder, no puede haber errores. Hay muy poco margen de error".

El primer contacto será en El Maulí pero el Antequera tendrá que visitar el próximo domingo el Narcís Sala, estadio de los catalanes para unos 7.000 espectadores, una caldera. Aybar tiene claro que "entre equipos tan igualados, es difícil que las cosas se quedan zanjadas en el primer partido" y apostaba por hacerlo bien en los dos campos para tener opciones de pasar a la segunda ronda de este play off de ascenso a la Segunda División B.