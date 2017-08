Un reto en medio del caos

Pocas situaciones más difíciles hay en el mundo del deporte como la incertidumbre, esa que te impide conocer los efectivos de los que podrás disponer para afrontar una temporada completa. En el fútbol modesto, los problemas económicos y/o institucionales son, desgraciadamente, una constante cada temporada. El Juventud Torremolinos vive una de esas situaciones. Sin presidente, tras la dimisión de Félix Murga, deben esperar a unas elecciones -la asamblea es el 7 de septiembre y allí se convocarán las elecciones alrededor de un mes después- para conocer el futuro del equipo. "Depende de quién sea el nuevo presidente habrá más o menos dinero". Son palabras de José Luis Argüello, capitán del equipo, que también señala que están sin patrocinador, por lo que tampoco hay financiación.

El defensa central de 39 años ejerce como guía ante la ausencia de Francis Flores. "Tenemos una reunión pendiente y puede que retomemos la relación", afirma el centrocampista, que a sus 39 años se encuentra en una difícil situación al tener la intención de colgar las botas al finalizar la nueva temporada que ahora empieza. "Francis Flores e Ibón Arrieta tienen problemas con la directiva y cuentan con todo nuestro apoyo. Francis puede ser readmitido. El tema de Ibón es más complicado", reconoce Argüello. El central se muestra "ilusionado" ante la nueva temporada, puesto que el club viene de ascender desde la División de Honor Andaluza, en la que fueron campeones del Grupo 2, algo que consiguieron sin perder ningún partido como locales. "Las expectativas son buenas. Esperamos un año bonito por la tendencia del año anterior. Es verdad que este año ha empezado con incertidumbre, pero creo que, una vez que consigamos estabilidad, las cosas deben funcionar. La permanencia el primer año de la vuelta a Tercera División será el objetivo, pero soñar es gratis", asegura Argüello.

El equipo debutará en casa recibiendo al Huétor Tajar, que el año pasado acabó en playoff

Parte del mérito de ese ascenso es de l entrenador del equipo, Jesús Antonio Napolitano. El técnico mantiene la línea de Argüello, en la que la permanencia aparece como gran objetivo de la temporada. "Tenemos que intentar mantener la categoría y acabar lo más arriba posible en la tabla", señala. El preparador también coincide con el nuevo capitán del equipo en lo positivo de la pasada campaña, y del proceso de evolución del equipo. "Yo entré con ellos hace dos años, hemos ido mejorando y el año pasado fue un salto de calidad, sin perder partidos en casa y el equipo hizo un buen fútbol", destaca.

El club torremolinense tendrá un debut difícil en la competición. Los chicos de Napolitano recibirán al Huétor Tajar, un equipo que acabó en puestos de playoff de ascenso a 2ºB el pasado curso. "Es un equipo muy competitivo, que el año pasado estuvo toda la temporada arriba y va a ser un partido muy duro. Tenemos un calendario muy difícil. Los primeros partidos que tenemos son contra equipos de play off. Pensamos en intentar puntuar en casa, dominar el partido en lo posible y estar muy atentos a las jugadas a balón parado, que ellos lo hacen muy bien", comenta el preparador, a lo que añade que "en Tercera División hay campos muy difíciles como los de El Palo, el Linares o el Jaén. Argüello se muestra más positivo de cara inicio liguero. "El año pasado no perdimos ningún partido en casa y ellos saben que no será un partido fácil", subraya.

En cuanto a la confección de la plantilla, la situación es complicada. La inestabilidad institucional imposibilita algunos movimientos, además de las situaciones ya mencionadas de Ibón Arrieta y Francis Flores. "Hay gente a prueba. La plantilla no está confeccionada todavía. Entre las salidas más destacables está la de Álvaro García al Jaén", señala el capitán torremolinense. Napolitano habla más sobre las posibles incorporaciones del equipo. "Hay un par de refuerzos que no se acaban de concretar. Hay un lateral derecho, un mediapunta, un portero y un posible punta que pueden reforzar al equipo", apunta, a la vez que asegura que "estamos trabajando para que los cambios sean para mejor".

La elección del nuevo presidente del club y el patrocinador son temas claves y que están demoradas en el tiempo. Aun así, el equipo debe reforzarse para cubrir las bajas y confeccionar una plantilla competitiva para el salto de categoría. La resolución de jugadores veteranos con peso en el vestuario como Francis Flores e Ibón Arrieta también son trascendentales de cara al inicio de la campaña oficial. El domingo se da el pistoletazo a la temporada en Tercera División, aunque el mercado de fichajes se cierra el último día de agosto.

Una situación difícil para afrontar la nueva temporada, pero que no impide soñar al equipo de Torremolinos. Tras un largo período en la cuarta categoría del balompié nacional, el Juventud Torremolinos descendió a Regional Preferente. En 2004, ascendió a Primera Andaluza, categoría en la permaneció hasta que consiguió el ascenso a Tercera en la campaña 2012/13, una alegría que no duró más de una temporada. Ahora, en la 2017/18, el Juventud Torremolinos comienza otro sueño... en medio del caos.