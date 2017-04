"Una situación dantesca"

Los incidentes en el partido entre el Pablo Picasso y el Algaidas-La Unidad darán mucho que hablar. La tensión de una plaza de ascenso en juego se notó durante el partido, que registró cuatro expulsiones, tres de ellas visitantes, y al término, con nervios y agresiones denunciadas por el colegiado del encuentro, Israel Josué Diéguez Contreras. En el acta especialmente malparadas salen las jugadoras del Algaidas, entre ellas María José Camacho, esposa de Francesc Arnau, director deportivo del Málaga CF. Igualmente, en un anexo del acta el árbitro denunció una agresión de uno de sus hijos, presente en el campo marbellí.

La redacción del acta tiene tres momentos álgidos. "Tras la terminación del encuentro se dirige a mí la dorsal número 8 del equipo visitante, CD Villanueva las Algaidas, Estefanía Andreu Hidalgo, la cual me agrede propinándome una patada en el glúteo no causándome lesión aparente. Tras ello se vuelve a dirigir a mí insultándome en los siguientes términos: 'eres un bastardo, te has cargado toda la temporada, hijo de puta", contempla el texto.

Nosotros no hicimos nada y aparecemos en los medios, y mancha nuestra imagen"Asumimos la parte deportiva que nos corresponde, pero queremos justicia"Que un árbitro agreda a mi hijo menor y encima le dé la vuelta a la tortilla es muy triste"

Y esto es lo que dice de la mujer de Arnau: "Tras ello se dirige la dorsal número 11 del equipo visitante, CD Villanueva de las Algaidas, Doña María José Camacho Caballero, la cual me amenaza de muerte dirigiéndose a mí en los siguientes términos: 'eres un hijo de puta, te voy a matar' en reiteradas ocasiones siendo sujetas por varias compañeras de su equipo y aficionados visitantes que en ese momento invadieron el campo".

Acerca de la presunta agresión del menor de los Arnau, escribió que "tras la conclusión del encuentro los aficionados del equipo visitante que identifico por logos y emblemas que portan invadieron el terreno de juego dirigiéndose a mí un niño que me propina un manotazo sin causarme lesión aparente y al que consigo apartar". Ayer, en comunicación con el colegiado, aseguraba haberle reconocido. "Me percaté de que era el hijo de Arnau porque ya lo he dirigido en otros partidos de infantil con el Málaga. Llegó a tocarme pero sin causarme lesión", comentó Israel Diéguez.

Al respecto de lo ocurrido en el campo del Pablo Picasso, María José Camacho recurrió a su perfil de Instagram para dar su visión de los hechos. "Impotencia e indignación con la publicación y las mentiras difundidass sobre mi persona y mi familia. Que un árbitro agreda a mi hijo menor (por decirle 'qué mal has pitado') y encima le dé la vuelta a la tortilla es muy triste". Horas después, subió una foto con el hijo en cuestión con el siguiente lema: "A aquel que se defiende con mentiras se le tapa la boca con la verdad".

Al menos los clubes coinciden en señalar lo lamentable de los acontecimientos. Adrián Conde, directivo del Algaidas-La Unidad, dio su versión para Málaga Hoy. "No acierto a saber qué ocurre con jugadoras, ni quién agrede ni quién es agredida. Sé que en el acta arbitral se refleja que la portera es perseguida o agredida por alguna de nuestras jugadoras, y tengo entendido que nuestra capitana, Rocío, trata de mediar para que la cosa se calme y es justo cuando separa a jugadoras de ambos equipos. La portera rival le da una patada en el estómago y a partir de ahí se genera una persecución. El detonante es una patada. No queremos que Rocío sea identificada bajo ningún concepto como agresora porque ella trata en todo momento de separar a ambas jugadoras. Hay una versión del Picasso con la que no estamos de acuerdo, queremos que se haga justicia y asumir la responsabilidad que nos corresponda, pero que haya justicia. Y se repartan las culpas como corresponde", desgranó.

Por su parte, Borja Martín, entrenador del conjunto local define lo ocurrido como "una situación dantesca". "Tengo 22 años, llevo siete como entrenador y me juego mi honradez deportiva, mi ética y mis valores deportivos. A uno le deja mal cuerpo y lo lamenta. Nosotros no hicimos nada y aparecemos en los medios y mancha nuestra imagen", prosiguió el técnico, que aportó una versión más fiel a lo escrito en el acta al término del choque: "Veo que invaden el campo e insultan al árbitro, que identifica al niño de Arnau, vestido del Málaga. Intenta agredir al árbitro, que lo que hace es apartarle. A raíz de ahí, yo solo veo a mi portera rodeada por cuatro futbolistas del Algaida, con botas en mano, y le lanzan una. Vino la policía y todo se calmó".

El colegiado presentó una denuncia contra dos de las jugadoras expulsadas, Estefi y María José. Conde lo justifica como algo de "índole personal" y también anunció medidas internas: "Asumimos la parte deportiva, las expulsiones son correctas. Ante el nerviosismo no se dirigieron a arbitro en término correctos y fueron expulsadas. Pero finalizó el partido y es el menor el que acude a increpar al árbitro, a pedirle explicaciones. Le dice 'qué mal has pitado, y me dicen que el árbitro le da un manotazo para apartarlo. Se interpreta como agresión y genera nerviosismo. Por parte de los dos equipos hay situaciones desagradables y acciones que no deberían producirse. Vamos a pedir que se tomen resoluciones oportunas para emprender acciones legales si lo creemos oportuno". Además, lamenta que el acta arbitral "sólo carga las tintas contra nuestras jugadoras. En ningún momento hay constancia de las dos agresiones que hacen sobre nuestras jugadoras".

Ahora le tocará el turno al juez de competición para que, una vez estudiado el acta y hechas las pesquisas oportunas, decida qué sanciones se imponen. Por la vía legal discurrirán las denuncias que se presenten, si llega alguna más aparte de la del colegiado, Israel Diéguez, a las dos jugadoras del Algaidas- La Unidad.