El sueño de Europa se pone cuesta arriba

Como cada verano, el deporte minoritario clama al cielo para poder seguir adelante. Y este tiene un añadido para el Rincón Fertilidad, pues aspira a ser el único club malagueño que compita en Europa junto al Unicaja de baloncesto. El 5 de julio es la fecha límite para inscribirse en la Challenge Cup, ganada con el sudor de su frente en una temporada brillante en la Liga Loterías, donde fueron cuartas. Necesitan un impulso importante que situaban en los 100.000 euros, según las estimaciones del Rocasa Gran Canaria, con experiencia en la competición. La falta de inversión local, claman, puede cobrarse su sueño.

"La situación es una verdadera pena porque en sólo tres años y con el presupuesto que tenemos, siendo un club tan humilde, hemos hecho mucho. Queremos ser optimistas, ser positivos, agotaremos plazos y si esto sale adelante ojalá lo podamos contar, pero si no, pues habrá que renunciar", apunta con crudeza Pepa Moreno, ya ex jugadora y actual presidenta del club.

Muestra su agradecimiento "a las instituciones por igual. Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación", que "colaboran con subvenciones en la medida de lo que pueden y siempre se interesan por nosotros", además de recordar que "si no fuera por Manolo Rincón no estaríamos en esta categoría, y llega un momento en que Manolo no puede financiar todo el deporte malagueño". Su lamento es que tras un mes de presentar el proyecto europeo "la ayuda no llega de momento para ir a Europa, y lo que nos hacen falta son empresas privadas extra. Pequeñas ayudas, ir de 1.000 en 1.000, que creo que no es tanto entre todos".

Pepa Moreno mantiene algo de comprensión hacia el empresario malagueño, apunta que "cada uno llevado su negocio y han pasado una crisis, nosotros seguimos siendo humildes y agradeceremos cualquier ayuda, no queremos ser prepotentes", pero critica algo de inmovilidad: "Estamos en Málaga, llegamos a muchos rincones, alguien siempre te cabe la esperanza de que pueda ayudar. Es una pena porque está el talento, hay jugadores y jugadoras muy buenas en cualquier modalidad. Y cuando voy fuera veo que cada equipo ciudad tiene una empresa y parece que se vuelcan más fuera, no pasan tanta penuria como nosotros".

Moreno calma los ánimos y afirma que competir en la Liga no está en peligro. Moralmente, eso sí, sería un mazazo quedar fuera de la Challenge Cup: "¿Qué le pides a un entrenador o a una jugadora si, aunque consiga cosas grandes, no podrá disfrutar de ellas?".