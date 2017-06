El sueño de Europa tiene un precio

La felicidad de una 'Guerrera'

La sonrisa que transmite más ilusión en el Rincón Fertilidad estos días es la de Ana González. La extremo sustituirá a otra malagueña como Marta López para jugar ante Ucrania el play off clasificatorio para el Mundial con la selección. "Muy contenta y muy nerviosa" dice estar tras ser citada por Carlos Viver. "Yo estaba tranquilamente tomándome algo y de pronto me llamaron. Y cuando me dijeron que era el seleccionador... No me lo creía", recuerda. El 9 de junio jugará la ida en Ucrania y la vuelta en Antequera el 14. Todo esperando a decidir su continuidad, pues "me gustaría seguir formándome fuera como persona y deportista", dice.