El sueño de Messi y el Barça

Con lentitud y aparente seguridad, Messi y el Barcelona avanzan sin contratiempos hacia un sueño común: que la estrella argentina concluya su carrera en el club azulgrana.

La entidad catalana proclama su deseo desde el momento en que comprendió que Messi daría un vuelco sin precedentes a su historia. El 10 argentino, que otrora soñaba con retirarse en Newell's Old Boys, el club de su niñez, lo dice ahora, como si siempre hubiera sido así. "Me gustaría acabar mi carrera en Barcelona. Siempre lo dije, es lo que quiero y he soñado. Seguro que será así", aseguró Messi en la cadena ESPN.

Música para los oídos de la hinchada culé, siempre pendiente de lo que sucede con su gran ídolo, y también para los de la junta azulgrana, que esperan la enésima rúbrica del cinco veces Balón de Oro como agua de mayo. Así, en los próximos días, a lo sumo semanas, Messi ampliará su actual contrato, que concluye en junio de 2018, por tres temporadas más, con una cuarta opcional. Su sueldo se verá aumentado y también su cláusula, que pasará de 250 millones de euros a 400.

El argentino vestiría de azulgrana, como mínimo, hasta 2021, año en el que concluyen los contratos de Neymar y Luis Suárez, sus compañeros de tridente, y el mandato de José María Bartomeu. El presidente del Barcelona se encargó personalmente de ofrecer a Messi las condiciones para que siguiera en el club, como mínimo, hasta los 34 años. Y para que, entonces, piense si tiene ganas y fútbol para un año más o cuelga las botas definitivamente. "Pienso en el día a día, siempre se debe hacer así en el fútbol, que da muchas vueltas", señaló Messi, preguntado por esa posibilidad y luego de descartar el fútbol chino como destino. "Pero espero hacer un gran año y conseguir el mayor número posible de títulos, como siempre. Hay que ir paso a paso, año a año", añadió el jugador argentino.

Después de unos meses convulsos por problemas fiscales que lo acabaron condenando ante la Justicia, Messi parece reconciliado con su placentera vida en Barcelona. Sus dos hijos van al colegio con tranquilidad y su futura esposa -se casará con Antonella Rocuzzo el próximo 30 de junio en Argentina- abrió recientemente una zapatería de lujo en la barcelonesa Diagonal junto a la mujer de Luis Suárez. Todo, también su próximo contrato, parece dispuesto para que continúe en la capital catalana unos cuantos años más. Lo inmediato, en cualquier caso, es iniciar un nuevo ciclo bajo la dirección de Ernesto Valverde, luego de una última temporada con Luis Enrique más bien mediocre.

A punto de cumplir 30 años -los hará el próximo día 24-, Messi quiere más. Y está dispuesto a trabajar para ello. "Hay que seguir creciendo cada temporada. Pero si no hay trabajo, es difícil conseguir el objetivo que uno quiere", aseveró el, para muchos, futbolista más talentoso de la historia. En el Barcelona, no tienen duda de ello. Y sólo esperan a que concluya el presente ejercicio contable -lo hará el 30 de junio, justo el día de la boda de Messi-, para contabilizar la enésima y acaso definitiva renovación de su súper estrella.