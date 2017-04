El sueño está al alcance de la mano

Ganar, empatar e incluso perder por menos de tres tantos. Es el amplio abanico de posibilidades que tiene el Waterpolo Málaga para escribir una página más en la incipiente historia de este deporte en la provincia. Desde las 18:00, el equipo de Peter Kubicsko tiene ante el Premiá, en un duelo directísimo, el ascenso a Primera División -categoría de plata de la modalidad- al alcance de la mano. Es la posibilidad, ni más ni menos, que de alcanzar su escalón más alto y, por consecuencia, el mayor hito del waterpolo costasoleño.

Con mucha claridad de ideas, su entrenador afirma tener el plan trazado para que no haya confianzas. El Waterpolo Málaga es segundo con 49 puntos y aventaja en tres al Premiá, su rival; la misma distancia que mantienen con un Elche que a la misma hora se mide al ya ascendido Montjuic. La presión, pide Kubicsko, debe canalizarse en ganas: "Estamos nerviosos en el buen sentido porque estamos esperando al partido para jugar y demostrar lo que tenemos. Intentaremos no someternos a la presión porque eso no nos ayuda, pero somos conscientes de la situación que manejamos. El equipo está preparado, sólo queda hacer algunos ajustes que voy hablando uno a uno con los jugadores para intentar detectar cualquier problema o si hay algo que no esté demasiado claro".

Es la cuarta temporada en Segunda División y en las tres anteriores el último tramo ha dejado a los de Inacua a las puertas. Kubicsko recuerda una situación similar a la actual hace dos años y en la que, liderando con un punto a falta de una jornada, un tropiezo contra el Granollers dejó al equipo con la miel en los labios. Curados de espanto, se podría decir, el técnico asevera que la lección está más que aprendida. "Por mi culpa nos dejamos llevar por las emociones y eran más las ganas que el trabajo que hicimos. Nos ganaron por un gol y fue un golpe que todavía recordamos. Por eso no queremos que pase otra vez. Eso nos da fuerzas, saber que ya lo hemos vivido, que todo puede venir. Hace dos años había 700 personas que vinieron a celebrar un ascenso y se llevaron lo que se llevaron. ¿Ya qué peor puede pasar?", reflexiona el húngaro, que sólo plantea un escenario con los tres puntos en el bolsillo: "Lo que tenemos que hacer es un buen partido, haciendo lo que sabemos. Tenemos que ir y ganar. No llevarnos desde las emociones, que piensas en qué vas a hacer después y luego llegas y te meten una bofetada. Planteo las cosas para que seamos nosotros los que metamos la bofetada".

Aunque pide no mirar más allá de hoy, Kubicsko detalla que el ascenso, más allá de lo emocional, es un salto inmenso para un equipo en el que "los jugadores actualmente pagan una por jugar una cuota de 55 euros" y costean parte de los desplazamientos: "A nivel administrativo entrarían subvenciones de la Junta y la Diputación que podrían cubrir todos los gastos de viaje, lo que no tenemos ahora. A nivel social, estaríamos entre los mejores cuatro de Andalucía, dando un paso adelante importante".

Para aliviar presión y centrar a los suyos en el partido, el preparador costasoleño evita hablar del plano mental. El ascenso, ante todo, sería un reconocimiento al trabajo de años: "Tampoco estamos pensando en que vamos a luchar por nuestros niños o nuestro escudo, es que hemos trabajado mucho, nos queremos entre nosotros y hay ganar por nosotros. No es nada romántico. Somos un grupo de trabajo y es el cuarto año que estamos aquí, que hemos quedado terceros, y estamos ya hasta los mismísimos. Queremos subir ya".