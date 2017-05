El técnico de Borja: "Lo de Carranque es una chapuza"

El entrenador de Borja Vivas y otros muchos atletas, Tomás Fernández, mandó ayer un escrito a la Junta de Andalucía por el retraso en la apertura de las pistas de Carranque. "Los trabajos habrían acabado el 5 de mayo, pero a día de hoy los obreros siguen viniendo a trabajar, o a hacer como que trabajan", dice Fernández en su misiva, en la que se queja de que no haya aún una fecha de reapertura.

"El jueves 11 de mayo los responsables de la homologación (RFEA) acudieron para dar visto bueno o no a la pista. Sobre la 13:30 horas abandonaron el recinto dando el ok a la pista con algunas salvedades que debían corregirse con diligencia y rapidez. Faltan cosas por arreglar y aquí no se realizan adelantos en los trabajos", prosigue Fernández, que enumera las quejas: "A día de hoy, el pasillo de jabalina está inacabado, falta pintura En los fosos de longitud los arreglos que se han hecho en los perfiles son una autentica chapuza. No tiene la arena suficiente para su uso en competición. En los círculos de peso, uno de ellos tiene el suelo de alrededor desnivelado. Han intentado arreglarlo, pero no lo han hecho de manera correcta. Y hay una serie de boquetes en la calle 8, que deben taparse. Así llevan más de dos semanas".

"Me gustaría que no diesen rodeos y dijeran la verdad: no tenemos ni la mas remota idea, pero la única verdad es que llevamos mas de cuatro meses con la pista cerrada (más de un mes de retraso ) y que a ustedes sólo les vale foto y medalla en la inauguración. Es una gran falta de respeto por parte de toda la administración y, en concreto, de un secretario de deportes (Antonio Fernández), que no sé cómo ha conseguido ese puesto, pero le va no grande, no grandísimo. Señor Antonio Fernández, gracias por su chapucera labor. Nunca lo olvidaré", cierra Tomás Fernández su dura carta contra la situación en Carranque.