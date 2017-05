El técnico de Borja Vivas estalla por las obras de Carranque

Tomás Fernández, entrenador de Borja Vivas y de la selección nacional de lanzamiento de peso, emitió un comunicado a título personal en el que denuncia la tardanza en la remodelación de las obras de Carranque, las cuales están entorpeciendo el trabajo de su deportista y del resto de asiduos a las instalaciones.

Fernández denuncia que en enero se iniciaron unas obras que iban a durar "tres meses como máximo". Sin embargo, la realidad es que "a día de hoy no sabemos cuándo vamos a poder hacer uso de la instalación".

Haciendo recuento, Fernández asegura que la situación perjudica a "más de 300 atletas diariamente", entre los que se encuentran deportistas de élite, niños u opositores. Las obras también obligaron a "suspender competiciones, controles de marcas o concentraciones andaluzas", todo ello "por no haber sido previsores". Además, asegura que "no tenemos respuestas concretas" y que Vivas no tendrá la preparación debida para los eventos de este 2017.