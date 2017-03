Sin tiempo para lamentarse

El Marbella no tiene tiempo para lamerse las heridas tras la dolorosa derrota en casa contra el La Hoya Lorca. Este mediodía (a partir de las 12:00) visita a la UD Melilla, uno de los conjuntos que aspira a entrar en los puestos de ascenso a la Segunda División.

El técnico de los blanquillos, Mehdi Nafti, aseguró acerca de este encuentro que "todos los puntos son importantes". "Vamos a Melilla con la intención de ganar", insistió.

Para esta jornada, el equipo marbellí no podrá contar con los sancionados Tiri y Delmonte, ni con el lesionado Danilo. Por tanto, debe superar tres bajas en el centro de la defensa. No obstante, ello no parece preocupar al entrenador blanquillo. "Confeccionaremos una defensa de confianza y tenemos soluciones para formar un buen equipo", precisó Nafti. En cambio, recupera a Lolo González después de cumplir un partido de sanción y "Carlos Julio está mejor que la semana pasada". El entrenador del Marbella insistió en que el equipo "no tiene urgencias, eso es para los que están detrás de nosotros". Sin embargo, sí reconoció que no sumar en los dos últimos partidos, además de ser "muy injusto", provoca que "tengamos ganas de sumar una victoria lo antes posible".

Sin embargo, quiso dejar claro que "no hay preocupación por el nivel del equipo". Acerca del rival, destacó "es de los equipos que me gustan a mí. Es un rival intenso, agresivo, a los que es difícil crear ocasiones de gol y ante el que se paga el mínimo error", apuntó Nafti, quien añadió que "es un equipo donde yo me reconozco". Además, el técnico del Marbella destacó que ya el partido de la primera vuelta "fue el más complicado y completo por nuestra parte".

Ante esta situación, reconoció que "tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar allí". "No podemos regalar nada porque cualquier error se paga caro con este equipo", apuntó. Además, añadió que habrá que "tener paciencia por nuestro juego de asociación y creación".

Por último, el preparador no quiso valorar especialmente la nueva sanción impuesta por el Comité de Competición que de nuevo le tendrá cuatro partidos fuera de los banquillos. Antes esta situación, aseguró que "no me arrepiento de nada, no he hecho absolutamente nada. No seré nunca un entrenador de estar sentado en el banquillo. Me gusta el fútbol y lo vivo de esta manera".