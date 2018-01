Un triunfo para atajar la crisis

En plena crisis de resultados, confianza y juego, el Real Madrid regresará hoy (16:15) a la competición en Liga con el objetivo de lograr una imperiosa victoria en casa del revitalizado Valencia.

Cualquier otro resultado en esta vigésima primera jornada agravaría la crítica situación de los vigentes campeones nacionales y europeos, que el miércoles fueron sorprendentemente apeados de la Copa del Rey por el modesto Leganés.

La escasa ventaja de la ida (1-0) y el calor de la hinchada blanca no fueron suficientes para que los atribulados hombres de Zinedine Zidane lograran un billete a semifinales que parecía cantado y que podía haber amortiguado su delicado momento.

"Tenemos que salir de esto trabajando, pensando que con esta plantilla podemos cambiar las cosas", asumió un "ilusionado" Zidane. "Yo soy el único que ve cosas positivas, porque las hay. Hay que jugar bien al fútbol y ganar, que es lo único que da tranquilidad", continuó el técnico francés.

La primera oportunidad la tendrá hoy el Madrid en Mestalla, donde el Valencia apenas cedió dos empates y una derrota en los diez partidos ligueros disputados en la presente temporada.

No en vano, los dirigidos por Marcelino García Toral ocupan la tercera posición de la Liga con 40 puntos, cinco más que los blancos y tres menos que el Atlético.

El partido aplazado que el Madrid tiene pendiente de disputar -precisamente ante el rival que lo apeó de la Copa- apenas matiza su crítica situación recién iniciada la segunda vuelta. Los blancos están a 19 puntos del líder, el Barcelona.

"Estoy convencido de que vamos a cambiar la situación y los jugadores también, y eso es lo que más importa", aseguró Zidane. "En Mestalla tenemos que hacer un gran partido. Estamos preparados para ello y lo vamos a hacer. El Valencia es un equipo que viene de hacer una buena temporada, pero a nosotros nos gusta jugar con los mejores", añadió.

El equipo che apenas perdió cuatro partidos en lo que va de campeonato, empató otros cuatro y venció en 12 con un fútbol convincente y, por momentos, vistoso.

"No sé si el Madrid llega en el peor momento de la temporada cuando hace una semana ganó 7-1 al Deportivo. Lo que está claro es que su trayectoria es más irregular", señaló el entrenador del Valencia. "Puede estar en una etapa de cierta confusión, pero tiene un grandísimo potencial. Pueden decidir un partido en cualquier momento. En todos los partidos que disputan son favoritos", añadió Marcelino tras defender "la valía" de Zidane para dirigir a los blancos.

Para enfrentarse a ellos, el técnico asturiano no podrá contar con el lesionado Jeyson Murillo ni con los sancionados Rubén Vezo y Gabriel Paulista.

Zidane, por su parte, tendrá a su disposición a la afamada BBC (Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo), que no alineó ante el Leganés y que hoy formará, casi con total seguridad, en el once de salida. No estarán, en cambio, ni Sergio Ramos, baja de nuevo para dos semanas, ni Isco.

El choque entre el Valencia y el Madrid será el duelo estrella de un día que se abrirá con el Deportivo-Levante (13:00), se cerrará con el Villarreal-Real Sociedad (20:45) y también contará con el Málaga-Girona (18:30).

Deportivo y Málaga, en puestos de descenso, buscarán una victoria en casa que alivie su delicada situación. Los gallegos lo harán ante un Levante que apenas suma dos puntos más y podría caer en descenso.

Por su parte, el Villarreal, quinto a tan sólo un punto de distancia del Madrid, buscará afianzar su posición o mejorarla ante una Real Sociedad que apenas ha ganado tres de sus nueve partidos fuera de casa.

El equipo guipuzcoano se mostró en San Sebastián, en la segunda jornada de la competición, muy superior a un Villarreal con dudas. El partido acabó en goleada (3-0). Una vuelta después, el Villarreal es un equipo en plena lucha por alcanzar los puestos de Liga de Campeones, mientras que la Real Sociedad está muy lejos de esas primeras plazas y más cerca de las de la zona de descenso, a la que mira de reojo.