Cuatro veces Damián Quintero

Con Damián Quintero se acaban los calificativos. El malagueño logró ayer imponerse en la final individual de kata de los Campeonatos de Europa de kárate y colocarse en el cuello su cuarta medalla de oro europea, octava sumando sus logros por equipos. El karateca estuvo imparable durante todo la competición y puso el broche de oro en la final ante el turco Ali Sofuoglu, al que venció por la mínima (3-2). Revalidando el título y consiguiendo el octavo título intercontinental.

Quintero llegaba como número uno a estos Campeonatos de Europa de kárate que se disputaban en Kocaeli (Turquía). Y su rival, que competía en casa, era el número cuatro de la clasificación internacional.

"Me encontré bastante bien, aunque se nota la presión del público turco", comentó. El torremolinense suma y sigue tras Budapest 2013, Estambul 2015 y Montpellier 2016

"En general la participación fue buena, con algunas katas mejor que otras. En la final me encontré bastante bien, aunque se nota la presión del público turco, lógicamente a favor de mi rival. Lo he dado todo en el tatami y he salido al cien por cien", expresaba el malagueño poco después de revalidar su título.

El de Torremolinos se volvía a ver las caras en la final con Ali Sofuoglu. Recientemente le tumbó en el Open de Dubai por un contundente 5-0. Esta vez, con algo más de exigencia, lo hizo por ese ajustado 3-2.

El camino hasta la final volvió a ser plácido hasta semifinales. El malagueño logró la victoria perfecta por 5-0 ante el finlandés Turunen, el griego Konstantakapoulos y el húngaro Botomd Nagy. En las semifinales comenzaron a poner mayor resistencia ante el campeón del mundo. El azerbaiyano Roman Heydarov logró apretar a Quintero al máximo (3-2).

Este es el cuarto título europeo individual y octavo en total que logra el malagueño, tras los logrados en Budapest 2013, Estambul 2015 y Montpellier 2016. Contando las pruebas por equipos, Quintero ya acumula ocho entorchados continentales.

Por otro lado, la toledana Sandra Sánchez se proclamó campeona de Europa por tercera vez en la modalidad de kata tras superar en la final a la italiana Viviana Bottaro, número tres del ranking mundial, por 4-1. Además, el madrileño Carlos León se hizo con una medalla de bronce en la categoría masculina de -67 kilos al ganar al eslovaco Matej Homola.