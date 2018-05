ANPE organiza una paella a beneficio de las aulas hospitalarias

Este próximo sábado el sindicato de docentes ANPE Málaga organiza una jornada de convivencia festiva con un fin benéfico. A partir de las 13:00 se celebra una paella solidaria a favor del alumnado enfermo de las aulas hospitalarias de la provincia de Málaga. Es el tercer evento destinado a esta causa que ANPE organiza en la provincia con gran acogida por parte de la comunidad educativa. La Peña del Sol de Málaga elaborará la paella en sus instalaciones (c/ Princesa, 40, en Huelin) gracias a la colaboración de empresas de la provincia como la pescadería Hermanos Pastrana, agencia de viajes SYS, la cafetería PacoSeba, la panadería Peso de la Harina, los restaurantes Buddha Brasserie y Little Indian, Coca-cola y Cerveza Victoria; la empresa de imprenta Masprint, así como el grupo mayorista de viajes Luxotour y el Ayuntamiento de Málaga, que han hecho aportaciones para que este evento sea posible. Durante el almuerzo actuarán la murga Los leones y la academia de baile Manuela Utrera. El donativo de la paella es de 5 euros por comensal, habiéndose establecido también un Plato 0 para todos aquellos que deseen colaborar y no puedan asistir al evento. Todo el dinero recaudado irá destinado a la compra de tabletas portátiles para que el alumnado de Aulas Hospitalarias pueda hacer uso de ellas en su aprendizaje de una manera más lúdica y cómoda.