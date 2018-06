Abordan la posibilidad de huelga en la hostelería ante el bloqueo del convenio

Sin avance ninguno. Así ha concluido la reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de hostelería de la provincia de Málaga celebrada este martes en la que patronal y sindicatos no han alcanzado ningún acuerdo sino todo lo contrario, estando las posturas igual o más distantes. Los representantes de CCOO y UGT se reunirán este miércoles para decidir cuándo convocar una asamblea de trabajadores en la que se decidirá si hay huelga en el sector y cuándo.

Así lo han confirmado a Europa Press los secretarios generales de Hostelería y Turismo de CCOO y UGT, Lola Villalba y Sergio de Oses, quienes han lamentado, de nuevo, la postura de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) que ha llevado una subida salarial del 8% y otro porcentaje de aumento vinculado al precio medio de las habitaciones, "que cada empresa puede maquillar a su antojo, que es distinto en Málaga capital que en Marbella, Benalmádena o Nerja y que ni ellos saben cuantificar".

Villalba ha considerado que la patronal hotelera "ha venido a tomarnos el pelo" y, de hecho, el presidente de la mesa negociadora ha levantado la sesión sin fecha prevista para una nueva, a expensas de que alguna de las partes haga algún ofrecimiento y se convoque otra reunión que permita avanzar en la negociación del convenio colectivo.

Uno de los mayores escollos sigue siendo que se aplique a todos los trabajadores del sector el convenio de hostelería, algo que no comparte la patronal. A juicio de los dos sindicatos, los hoteleros "están fomentando la competencia desleal y haciendo que haya trabajadores de primera y de segunda".

"Parece que sólo quieren negociar para cuatro piratas y que la base del sector sea la precariedad, encubriendo a las empresas que tienen contratadas por ejemplo a camareras de pisos, con categoría de limpiadoras, cobrando 800 euros", ha lamentado el representante de UGT.

De Oses ha añadido que Aehcos ha intentado "dar un giro a su imagen" con aspectos "que ya estaban acordados con anterioridad y que habían retirado en la última reunión". Así, ha explicado que han renunciado a reducir los dos días de descanso con los que ya cuentan los trabajadores del sector; y a la petición planteada sobre la compensación de bajas por incapacidad temporal, "que también estaban contempladas en el convenio".

"Han vuelto a poner sobre la mesa el tema de la formación para los ascensos la cual vinculan a la capacitación por parte del empresario", ha apostillado.

Pese a todo ello, y ante los nulos avances en esta undécima reunión, los sindicatos decidirán este miércoles la fecha de una asamblea de trabajadores conjunta donde explicarán lo sucedido en las últimas reuniones y plantearán si ir a la huelga y el calendario de movilizaciones.

"Soy siempre positivo, pero hoy me siento frustrado, han dejado claro que no les importan los trabajadores ni la repercusión que puede tener su postura, creo que no están a la altura", ha finalizado Sergio de Oses.