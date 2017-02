Abren expediente a la empresa que gestiona los lodos de las depuradoras de la Costa del Sol

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha abierto un expediente sancionador a la empresa encargada de la recogida, transporte y tratamiento final de los lodos de las depuradoras, entre otras, que gestiona la entidad pública Acosol que le tiene adjudicado este servicio desde hace unos tres años.

El hallazgo de una importante cantidad de parte de estos residuos acumulados en el entorno de un parque eólico de Campillos el pasado mes de noviembre fue el origen del informe denuncia que realizaron entonces los agentes de medio ambiente y que derivó en un expediente administrativo para tratar de comprobar si el gestor había actuado conforme a la legislación vigente, según informaron a este periódico fuentes de la Delegación Territorial. Unos hechos que supusieron también el inicio de una investigación por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

El Seprona también inició una investigación en noviembre por estos hechos

Los responsables de la empresa Ambiental y Sostenible explicaron entonces a los agentes de medio ambiente que el depósito de esos lodos tenía una finalidad agrícola en la parcela donde se encontraban. Sin embargo, durante la fase de diligencias previas, en la que se le requirió documentación al gestor para poder acreditar que esos lodos no contenían sustancias contaminantes y que por tanto eran aptos para su uso como abono, el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Adolfo Moreno, explicó que los documentos aportados has sido "insuficientes para corroborar la trazabilidad de esos residuos", por lo que el pasado miércoles firmó la incoación del expediente sancionador por el supuesto incumplimiento del Reglamento de Residuos de Andalucía.

La razón es el presunto incumplimiento de los condicionantes ambientales exigidos en la autorización otorgada por Medio Ambiente como gestor de residuos no peligrosos. Es decir, la empresa Ambiental y Sostenible sí está autorizada por la Junta de Andalucía para la gestión de los lodos derivados de la depuración, pero supuestamente no ha quedado acreditado convenientemente el control de estos antes de su vertido en el suelo. Motivo por el que las mismas fuentes de Medio Ambiente apuntaron a que "sospechamos que no se ha hecho bien".

Pero la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sólo tiene competencia para sancionar en materia ambiental, por lo que el responsable del departamento aseguró que se remitirá la documentación recabada en estos meses a su homólogo de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para que determine si se han podido infringir otras cuestiones relacionadas con la aplicación agrícola y determinar si procede o no el inicio de otro expediente sancionador. No obstante, el gestor tendrá de nuevo la posibilidad de aportar la documentación que se le requiere para evitar una sanción contemplada en la normativa vigente en materia de residuos. Consultado por este periódico a raíz de la denuncia de los agentes de medio ambiente, el gerente de la empresa, José Luis Gómez, aseguró que "toda la documentación está en regla" y explicó que los lodos acumulados en esa zona concreta estaban tratados "por lo que basta con aplicarlos directamente al campo".

De hecho, señaló que se trata de una práctica habitual que realiza esta empresa en más de una decena de parcelas en el entorno de Campillos y que siempre se informa previamente a la Junta de Andalucía de la aplicación de lodos en una finca nueva para que dé su aprobación. Por su parte, fuentes de Acosol señalaron no tener conocimiento oficial del inicio del expediente y que hasta la fecha toda la documentación aportada por la empresa acreditan que "todo es legal para el desempeño de ese servicio".