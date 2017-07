Absuelto un hombre acusado de agresión sexual en una habitación de hostal

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga declaró libre de culpa a un hombre que había sido acusado de agredir sexualmente a una mujer en una habitación compartida con más personas de un hostal de la capital malagueña en diciembre de 2013.

Según la sentencia, la mujer denunció que el acusado se había metido en su cama sin permiso y había abusado de ella; "sin que se haya probado que tales hechos sucedieran", se indica, apuntando que "no se ha destruido la presunción de inocencia" del acusado, que negó haber tenido una relación inconsentida con la mujer.

La Sala señaló en su resolución que la declaración de la denunciante "no tiene las exigencias" necesarias "para ser considerada prueba de cargo bastante" y "no cumple el requisito de verosimilitud que se exige", apuntando a su vez que no hay otras pruebas que corroboren lo denunciado.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, en representación de la mujer, solicitaban una condena de 12 años de prisión para el acusado; mientras que la defensa de éste, dirigida por el letrado José Ignacio Francés, mantuvo la inocencia del hombre y pidió la absolución, tesis que ahora ha acogido el Tribunal.

Así, la Audiencia indica que tras las pruebas practicadas en el juicio y durante la instrucción "se estima que no ha quedado demostrado que el acusado fuera autor de la agresión sexual contra la mujer", apuntando a que la declaración de ésta "no cumple con el requisito de verosimilitud que se exige". Este motivo ha llevado a la defensa del denunciado a lamentar que no se les haya aceptado a lo largo de todo el procedimiento "ni una sola de las solicitudes de prueba" realizadas para defender a su cliente.