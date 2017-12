Acercamiento de posturas para hallar una solución al conflicto de Bomberos

Los hilos que deben ayudar a tejer el acuerdo con el que desbloquear el conflicto de Bomberos parecen dispuestos. La primera reunión de la mesa técnica integrada por representantes del Ayuntamiento y de los sindicatos del Cuerpo, celebrada ayer, puso de manifiesto, al menos, la disposición de las dos partes a avanzar en un acercamiento definitivo. Un compromiso que habrá de consolidarse en las próximas semanas con los contactos directos para la redacción de un nuevo reglamento (el actual data de los años 50) y para, en el marco de la mesa del nuevo convenio colectivo de los trabajadores municipales, tratar dos de las razones por las que los bomberos iniciaron sus reivindicaciones hace ahora algo más de un año: la reclasificación y la reducción de la jornada laboral.

Conforme a las explicaciones dadas por los dos actores, ambos asumen el principio de "rebajar la tensión" que ha venido marcando la relación en los últimos meses, con protestas y manifestaciones y con la apertura de varios expedientes disciplinarios a efectivos de Bomberos. "Por nuestra parte vamos a aportar en esa línea para rebajar la tensión y propiciar ese diálogo que se dibuja en el horizonte inmediato", expuso ayer Andrés Millán, representante del Sindicato Andaluz de Bomberos en Málaga, quien, frente a sus críticas anteriores al concejal de Seguridad, Mario Cortés, ayer valoró su papel en la reunión. "Ha jugado bien por fin su papel como responsable del área de Seguridad", dijo, al tiempo que destacó que la presencia del edil Alejandro Carballo, de Ciudadanos, "ha ayudado a crear ese clima de entendimiento y normalidad".

Sobre la bajada de tensión, el concejal de Seguridad fue claro en el encuentro. "Yo no empecé la guerra, para mí empezamos de cero, el escenario es nuevo", expuso, reafirmándose en la idea de que cualquier negociación que afecte a las condiciones laborales del Cuerpo tienen que ser tratadas en el marco del nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento. "Es que legalmente lo que pedían no se podía abordar habiendo un convenio colectivo firmado", señaló.

Millán, por su parte, dijo: "no se ha solucionado nada, a la espera de la negociación del acuerdo de funcionarios y la negociación del reglamento". A pesar de ello valoró el compromiso asumido por el Ayuntamiento de realizar una serie de inversiones para la mejora de los equipos de Bomberos y para incluir "todas las vacantes en las ofertas de empleo público de 2016 y 2017". En ese punto, por el momento no hay cifras ciertas para las cuentas del año que viene, aunque sí una relación de prioridades. "Nos quedaremos donde dé el dinero", afirmó el edil.

El listado de elementos sobre los que se ha colocado la pestaña de prioritarios incluye, según Cortés, la mejora de los sistemas de comunicaciones, el rescate en láminas de agua, la necesidad de una nueva flota de vehículos y la descontaminación de los medios técnicos, para lo que se plantea la posible compra de lavadoras industriales. De todas estas demandas, confirmó que la mayoría son de escasa enjundia económica, no así la posible adquisición de camiones.

Junto con las mejoras a reservar en el presupuesto de 2018, el nuevo reglamento es la primera de las grandes demandas de Bomberos que podrá ser abordada. "Hemos analizado el que presentaron dos sindicatos de bomberos y el que hay en otras ciudades semejantes a Málaga; estamos haciendo recopilatorio de circulares vigentes hasta la fecha", detalló el concejal de Seguridad, quien informó de que la pretensión es disponer para después de Reyes el primer borrador del documento. El estudio y discusión del mismo corresponderá "a una mesa más profesional", apuntó.

Para Cortés, en el asunto del reglamento "estamos condenados a entendernos", al tratarse de un documento que ha de ser propuesto por el equipo de gobierno pero cuya aprobación compete al Pleno. Es decir, que tendrá que ser objeto de un consenso amplio para que vea la luz. "Lo que no vamos a hacer es llevar al Pleno un reglamento con el que no estemos de acuerdo, pero tampoco uno que no sepamos que va a reunir el consenso de otros grupos", expuso.

En cuanto a la reclasificación y las jornadas laborales, se ha demandado a los sindicatos que propongan las personas que quieren que participen en las futuras negociaciones del convenio colectivo de la plantilla municipal. Sea como fuere, no parece que estos avances pongan, de momento, fin a las movilizaciones del colectivo de Bomberos, que desde hace más de un año viene reclamando mejoras en el servicio y en sus condiciones laborales.

El concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, que ha actuado como observador, se mostró optimista con el avance de las cuestiones pendientes. "He visto cierta cordialidad; entendimiento sobre todo en los temas de inversión; parece que hay un cambio de actitud y la tensión se ha rebajado, que es lo que queríamos. Ese es el modo de que se puedan sentar a negociar", dijo.