Acusados de la presunta estafa de Mundo Mágico alegan que no recuerdan los hechos

El fundador y accionista de la multipropiedad Mundo Mágico Tours, Antonio González Moral, afirmó ayer ante el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que su empresa ha ofrecido todos los servicios turísticos y paquetes vacacionales que han sido contratados con ellos. "Puede ser que haya habido algo que no se haya podido ofrecer, una o dos personas, pero no me dijeron nunca que había problemas de ese tipo", respondió a preguntas del fiscal sobre si acepta las "más de 500 denuncias" interpuestas contra él. Asimismo, aseguró no recordar bien los hechos, que datan del año 2003. González Moral subrayó que dispone de un listado con los nombres de todas las personas que han disfrutado de sus servicios y con los tour operadores con los que ha trabajado. "He aportado todas las estancias a los clientes", añadió.

El juicio contra González Moral y Alexander Van Zil comenzó ayer en la Audiencia Nacional por estafar presuntamente a 651 personas con la venta de servicios turísticos y vacaciones en complejos hoteleros a través de su multipropiedad Mundo Mágico Tours y filiales. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos seis años de prisión por delito continuado de estafa y una multa de 10.800 euros. También pide indemnizar a cada uno de los perjudicados con cantidades que oscilan entre 114 euros y 14.000 euros, si bien la mayoría de los afectados perdieron entre 9.000 y 11.000 euros en inversiones en este entramado cuya sede estaba radicada en Benalmádena. El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público señala que se utilizaron técnicas de captación de clientes "cada vez más agresivas" mediante llamadas telefónicas, realización de encuestas en la vía pública, publicidad por correo, promesas y entrega de precios.