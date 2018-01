Adrián Martín, operado de urgencia dos veces a causa de su hidrocefalia

Adrián Martín, el joven cantante veleño que se dio a conocer gracias al vídeo que grabó con su hermana en el que interpretaba Qué bonito de Rosario Flores se encuentra ingresado en el Hospital Materno Infantil desde el pasado domingo donde ha sido operado dos veces de urgencia a causa de la hidrocefalia que padece. Espera una tercera intervención para reemplazarle dos válvulas que tiene en la cabeza y que le ayudan a drenar parte del líquido que se acumula en su interior, por una nueva. "Se encuentra con bastante dolor de cabeza pero no se lo pueden quitar porque tiene que aguantar la presión, si esta bajara los ventrículos se cerrarían y tienen que estar abiertos para la tercera operación que tienen que hacerle para cambiarle las dos válvulas que no funcionaban bien y meterle una nueva. Por eso tiene que aguantar", explicó su padre, Rafael Martín quien comentó que cada cuatro horas le están poniendo calmantes "pero no se queja. "Está atravesando una mala racha pero estamos seguros que pronto veremos la luz", dijo ilusionado.

El progenitor narró que el pasado domingo al niño se le rompió un tubo que tiene a la altura del cuello y que empezó a sentirse "mal, con fuertes dolores de cabeza y vómitos". La familia acudió al hospital el lunes y Adrián fue intervenido de urgencia tras comprobar que el catéter de una de las válvulas se había roto, pero los médicos no quedaron satisfechos con el resultado de la operación, y al día siguiente entró de nuevo al quirófano.

Según comentó, los médicos consideran que el nuevo dispositivo que le van a colocar es más moderno, "le puede ir mejor, aunque la operación siempre entraña sus riesgos". Mañana, el niño que se convirtió en un fenómeno musical con su disco de debut, Lleno de vida, y que estuvo nominado a los Grammy Latino, cumplirá 13 años.