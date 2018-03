Advierten que la zona del nuevo hospital ya soporta congestión de tráfico

El informe del área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga para el Consejo Social sobre el entorno del nuevo Regional -detrás del Materno- no se posiciona a favor o en contra de esa ubicación, pero advierte: "Ya en el escenario actual existe viario que alcanza la saturación en horas punta". El trabajo presentado ayer ante este órgano aclara que es un "análisis inicial" y recomienda un estudio más en profundidad que determine aquellas actuaciones que fuesen necesarias para el nuevo escenario que supone el equipamiento sanitario propuesto por la Consejería de Salud. "No ha dicho un no rotundo, ni un sí rotundo porque faltan datos, pero no hay contraindicaciones para que pueda llevarse a cabo", afirmó el representante de CCOO en el Consejo Social, Rafael González.

El área de Movilidad explica que "la información facilitada para el presente análisis es escasa y tampoco se dispone de información relativa a la dotación de aparcamientos del nuevo equipamiento sanitario, ni las actividades previstas, ni la población susceptible de ser atendida por el mismo". Además, precisa que el entorno está sujeto a cambios en el futuro que pueden modificar la red viaria circundante. A saber: el Metro y el desarrollo urbanístico de Martiricos.

Urbanismo ya dijo hace un mes que había suelo suficiente en La Noria para el hospital

Aunque no lo cita expresamente, alude al suburbano al Civil al indicar que "posibles nuevas infraestructuras" reducirán la oferta viaria para el vehículo privado e incrementarán la de transporte público. También detalla que el proyecto en el entorno de Martiricos supondrá la construcción de viviendas, superficies comerciales y equipamiento. Y además apunta que hay mejoras previstas como del desdoblamiento del puente Armiñán o el Vial de Cornisa para conectar la zona este de la ciudad con la norte.

Pero en sus conclusiones reitera la advertencia de que "a día de hoy, en hora punta, según qué zonas, ya existen situaciones de congestión, con niveles de servicio por encima de lo que se considera aconsejable". El estudio de Movilidad estima que el nuevo hospital supondría un incremento en hora punta de unos 800 vehículos/hora y que al día, para el equipamiento de 800 camas que propone Salud, resulta un total de 5.913 al día.

González matizó que como según el proyecto el actual Carlos Haya se reconvertirá en hospital de crónicos y se potenciará el centro de salud de El Palo, el nuevo Regional previsiblemente estará más descargado que el actual.

El informe municipal presentado al Consejo Social aclara que para el nuevo hospital no se conoce la dotación de aparcamientos que prevé, "un aspecto relevante a la hora de valorar la afectación sobre la movilidad". También incide en que la oferta actual de aparcamientos en el entorno es "insuficiente" y cita las colas de entrada al parking del Civil. El área de Urbanismo del Ayuntamiento ya dijo hace un mes que en el suelo de La Noria, había superficie suficiente para construir el nuevo hospital.