Aehcos dice que ha retirado de la mesa de negociación "casi todas sus peticiones"

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha manifestado este jueves que han retirado "casi todas sus peticiones" iniciales de la mesa de negociación del convenio de hostelería de la provincia de Málaga, lamentando que pese a estos "esfuerzos de la patronal" no se haya logrado un acuerdo.

Así, han precisado en un comunicado, tras conocerse que los sindicatos CCOO y UGT han anunciado la convocatoria de una huelga, cuyos días se concretarán el próximo 15 de junio, que la negociación "está rota hasta que una de las partes solicite una nueva reunión", algo que de momento no se ve cercano.

Los representantes de la patronal han explicado que en las once reuniones celebradas hasta ahora han retirado muchas de sus peticiones, "como la necesidad de abonar el complemento de incapacidad temporal del primer día de baja o la posibilidad de acumular descansos".

Sobre la mesa sigue estando que la subida salarial fija sea del ocho por ciento en cuatro años -los sindicatos piden el doble, un 16 por ciento pero priorizan otras medidas sociales-. A ello se añadirían, según la propuesta de los empresarios, un incremento variables del sueldo "en función de la subida porcentual del ingreso medio por habitación disponible de la Costa del Sol".

Este hecho no fue compartido por los sindicatos puesto que consideran que cada empresa "puede manejar ese dato a su antojo y porque no es igual en Marbella que en Málaga o en otros municipios", además de qué ocurriría con los trabajadores de la hostelería que no tienen este índice.

Los empresarios también piden que los ascensos no sean automáticos a los tres años, indicando que los ayudantes podrán subir de categoría al cuarto año realizando cursos de formación pagados por la empresa "al 100 por cien" y siempre en horario laboral. Además, los delegados sindicales deberán renunciar a cuatro horas de su crédito mensual, de manera que los de 32 horas pasen a 28 y los de 24 a 20 al mes.

Otra de las propuestas de Aehcos es que los cuadrantes de turnos puedan ser con dos semanas de antelación al menos en julio, agosto y septiembre, un argumento que apoyan en "la creciente tendencia en reservas de última hora que sufre el sector turístico".

También piden que el personal contratado a tiempo parcial pueda realizar horas complementarias "tal y como establece la ley" y que se posibilite quitar el tope del diez por ciento en la contratación de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

Desde Aehcos han señalado que han aceptado que los trabajadores interesados en la jubilación puedan preavisar con siete meses; que las parejas de hecho tengan los mismos permisos que los matrimonios o que en casos de hospitalización de familiares el permiso se pueda disfrutar durante el hecho causante, pero no que se inicie a partir del primer día laborable.

Sí ven "inaceptable" un aumento salarial del 13 por ciento en cuatro años. En este sentido, los sindicatos plantearon un 16 por ciento y luego están dispuestos a bajar al 13 por ciento. Tampoco comparten los empresarios que los ascensos de ayudantes sean automáticos en tabla salarial con un aumento del 25 por ciento anual.

También han insistido en que no aceptan que los trabajadores de servicio técnico, limpiadoras y animación se incluyan en el convenio colectivo, recordando que ya está recogido en el artículo 3 del convenio que camareras de piso, recepción, cocina y restaurante que procedan de empresas externas "deben cobrar el salario del convenio.

"Esta es la situación real en la que se encuentra el nuevo convenio de hostelería de la provincia de Málaga", han sostenido, incidiendo en que han cedido en la negociación y que en estos momentos la mesa está "rota".