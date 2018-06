Aehcos acusa a los sindicatos de "chantaje" en la negociación del convenio

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) criticó ayer en relación con las negociaciones del convenio de hostelería de la provincia de Málaga que la "amenaza" de huelga planteada por los sindicatos "no es nada nuevo". Es más, afirmaron que es "un chantaje puro y duro". En este sentido, los hoteleros reiteraron que desde el inicio de las negociaciones del convenio de hostelería "la amenaza de huelga siempre ha estado sobre la mesa y se ha mantenido en cada una de las reuniones". A juicio de la patronal, "el ultimátum 'si no me das lo que quiero convoco una huelga' siempre ha formado parte del argumento sindical, es lo que conocemos como chantaje puro y duro". Según Aehcos, los sindicatos apuntan que en la mesa debe haber hoteleros que conozcan el sector, y en este sentido, han aclarado que, precisamente, "los representantes de la patronal Aehcos presentes en la actual mesa de negociación llevan trabajando en el sector desde que tenían 16 años, por lo tanto cuentan con experiencia sobrada en el sector y años de negociación", criticando que "es el vocero de UGT quien se estrena en esta actividad". Por otra parte, los sindicatos CCOO y UGT mantienen sus protestas y hoy se concentrarán ante las puertas del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se celebra desde este jueves el congreso de la Confederación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), por la "sinrazón de la patronal" en la negociación del convenio de hostelería de la provincia. Las posturas están bastante distantes y no se ve una solución inmediata al conflicto.