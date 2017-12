Aertec busca talentos en la UMA para resolver retos tecnológicos

El espacio Link by UMA, de la Universidad de Málaga, acogió ayer la presentación del segundo reto Aertec Solutions Challenge, una iniciativa que busca captar el talento de los jóvenes universitarios para resolver diversos retos tecnológicos que tendrán una aplicación directa en el mercado real. En concreto, en el área de plataformas aéreas no tripuladas (RPAS). Se trata de que los alumnos puedan colaborar con el área de sistemas aeroespaciales de Aertec, para definir cómo un sistema aéreo no tripulado puede cubrir oportunidades de negocio reales. Así, la idea de negocio debe estar basada en el ámbito del Tarsis 25, una plataforma aérea no tripulada ligera y de alta tecnología diseñada íntegramente para tareas de observación y vigilancia. Los dos ganadores de este reto participarán, junto a otros 34 seleccionados tanto de España como de fuera, en el programa Imagine Express 2018, para desarrollar ideas de negocio innovadoras y creativas aplicables a diferentes sectores.