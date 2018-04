La Agencia Tributaria se mudará de su sede principal a principios de 2019

La Agencia Tributaria ya tiene perfilada la hoja de ruta definitiva para el traslado de los cerca de 500 trabajadores concentrados en su principal sede de Málaga capital. La misma fija para principios de 2019 la salida de estos operarios a tres nuevas sedes provisionales (con una superficie global de unos 9.000 metros cuadrados) ante la necesidad de acometer obras en profundidad en la totalidad del inmueble de la Avenida de Andalucía debido a un defecto estructural. Esta construcción, que data del año 1979, alberga además a unos 200 trabajadores dependientes del Misterio de Hacienda, que tramita la reubicación de manera independiente.

A la espera de que se puedan concretar los detalles del proyecto de intervención sobre el edificio central, extremo que podría perfilarse el año que viene, el acuerdo inicialmente alcanzado por el organismo estatal con los propietarios de los inmuebles a los que se trasladarán los servicios tributarios fija un periodo de arrendamiento de siete años. No obstante, fuentes de la Agencia Tributaria han apuntado este jueves que se ha optado por ir a un plazo amplio, existiendo la posibilidad de acortar el periodo de alquiler una vez se haya completado la actuación sobre la sede principal. Lo que no han querido precisar las fuentes, aduciendo su deseo de no afectar a los intereses de los propietarios, es el coste que tiene para las arcas públicas estos alquileres. Sea como fuere, teniendo en cuenta los valores medios del metro cuadrado de oficinas en la ciudad, no parece descartable que los mismos ronden al menos el millón de euros anual.