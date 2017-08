"Ahora mismo no me planteo una encerrona en Madrid, pero llegará"

T ras varios años en el "banquillo", Ureña se enfrenta a una de sus temporadas más ilusionantes tras sus importantes actuaciones en Madrid, Sevilla, Pamplona y Valencia.

-¿Se encuentra Paco Ureña en el momento que siempre quiso?

Uno siempre quiere más, pero soy un privilegiado por estar en el lugar y momento en el que estoy"

-Uno siempre quiere más, pero indudablemente soy un privilegiado por estar en el lugar y en el momento que estoy.

-En muchas ferias se anuncia con ganaderías "duras" como Adolfo y Victorino, aunque eso no le impide continuar con su concepto puro del toreo. ¿Cuál es la clave para poderle hacer ese toreo a ese tipo de toros?

-Lo hago porque es un encaste que me gusta y me siento identificado con él. También mato otro tipo de corridas, pero con esas dos ganaderías soy capaz de llegar a encontrar mi toreo. No ocurre todas las tardes porque es muy difícil con ese tipo de embestidas y tienen que ocurrir muchas cosas, pero he sido capaz de hacerlo algunos días.

-¿Ese buen concepto cree que se le podría volver en su contra en algún momento dado y verse reflejado en una mayor exigencia del público?

-Bendito sea. Si cada día el público te exige más es porque cada día el público espera más y has dado más también tú. Por eso ojalá y que así sea, porque eso quiere decir que habré alcanzado cotas muy altas en mi carrera y en mi manera de interpretar el toreo.

-El 26 de julio, cuatro días después de la cogida de Valencia, usted toreó en Santander con tres costillas rotas. ¿Por qué un hombre se juega la vida y fuerza a esos límites?

- En mi caso porque pude torear, no soy un inconsciente. Si no hubiese podido torear cuando me infiltraron y hubiese tenido esos dolores y no puedo moverme y no puedo estar a un nivel máximo no estaría. Afortunadamente ese día pude estar porque fui capaz de aguantar mis propios dolores y de salir al ruedo como debía. Uno lo hace por el toro, porque se debe a él y lo que quiere es torear.

-¿Merece la pena ese esfuerzo?

-Para mí sí. Lo que quiero es estar cada día delante del toro.

-Tras 10 años de alternativa, el pasado año debutó en La Malagueta donde cortó una oreja. ¿Qué recuerda de esa tarde?

-Es una plaza importantísima, donde tuve la suerte de hacer una de las mejores faenas de mi carrera. Pese a pinchar el toro le corté una oreja, que le hubiese cortado dos orejas con mucha fuerza. Viví un momento muy bonito de sentirme comprendido, de sentirme querido y de que entendían mi manera de interpretar el toreo y eso me llenó mucho.

-¿Pensó en tirar la toalla durante estos años?

- Siempre he tenido días de flaqueza y días de tirar la toalla. Cuando uno pasa por situaciones tan duras y tan traumáticas tiene esos días. Afortunadamente no lo hice y tuve la gran suerte de ser recompensado y ser un privilegiado por ello.

-Esta temporada ya ha toreado tres tardes en Madrid y en las tres ha dejado grandes actuaciones. ¿Se considera torero de Madrid?

-Ser torero de Madrid son palabras muy grandes, pero sí es cierto que el aficionado de Madrid quiere verme. Se sienten identificado conmigo y yo con ellos, pero para llegar a ser torero de Madrid aún quedan muchas cosas por delante que hacer.

-Tras varios intentos por anunciarse con seis toros en Las Ventas, ¿veremos a Ureña en solitario en la próxima Feria de Otoño?

-No. Creo que hay que afrontar las cosas como vienen, se ha intentado en varias ocasiones y no ha podido ser. Cuando llegue el momento será, pero ahora mismo ni me lo planteo, estoy pendiente del día a día. Es una cosa que creo que me la debo a mí mismo y a Madrid y algún día llegará y será en el momento más adecuado.