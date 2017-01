Alcaraz mantiene la sombra de duda sobre el alcalde pero no aporta pruebas

El responsable de Art Natura, promotora del fallido Museo de las Gemas en Tabacalera, volvió ayer a lanzar la piedra y a esconder la mano. En la que fue su segunda comparecencia en la comisión que se encarga de investigar la gestión municipal en el fracasado proyecto museístico, Fulgencio Alcaraz insistió en poner sobre la mesa las sospechas sobre el papel que el alcalde, Francisco de la Torre, y el Partido Popular, jugaron desde el origen de la iniciativa.

Lejos de dar un paso atrás respecto a sus acusaciones repitió la idea de que ambos se beneficiaron directamente desde un punto de vista electoral de las importantes campañas publicitarias impulsadas en 2007, justo en la antesala de los comicios locales de aquel ejercicio, con unos 180.000 euros de gastos, y en la feria de 2010, para promocionar el centro cultural.

Y ello a pesar de que, según aseguró, el regidor sabía ya en la primavera de 2009 que el centro cultural nunca sería una realidad. Fue en esas fechas cuando, expuso, se le convocó a una reunión con el alcalde en la que éste le propuso eliminar del proyecto toda la parte relacionada con las ciencias y los minerales, a lo que la promotora se negó. Un año más tarde, De la Torre envió en 2010 una carta a la Casa Real invitándole a la apertura del centro cultural en el otoño de ese mismo ejercicio.

Lo que no hizo Alcaraz, que acusó de manera reiterada de "mentir" a los técnicos de la Gerencia de Urbanismo vinculados a la actuación, fue aportar una sola prueba concluyente que aportase luz sobre la sombra de duda extendida. A pesar de ser interpelado en varias ocasiones por todos los grupos municipales sobre el almuerzo celebrado en la sede nacional del PP, en la calle Génova, y sobre los asistentes a la misma, Alcaraz se cerró en banda. Únicamente aceptó precisar que en el ágape "hubo tres altos cargos nacionales del PP". "No tengo autorización", comentó, a lo que añadió que no quería "salpicar a nadie más".

"Esa comida nació de que cansados como estábamos de lo que estaba pasando lo denunciamos ante el PP; ante el presidente provincial (Elías Bendodo) y el secretario general del PP-A (Antonio Sanz); lo que hicimos fue pedir auxilio; lo que me dijeron es que con este señor (en alusión a De la Torre) no se podía avanzar porque iba por libre", afirmó Alcaraz.

El mutismo mostrado con el asunto del almuerzo en la sede del PP se extendió a otras partes de su comparecencia, cuando se le demandó la aportación de facturas sobre los gastos realizados por Art Natura. Como ya hiciera en su primera intervención ante la comisión, ayer volvió a rehusar la invitación de los grupos. Y ello a pesar de haber dispuesto de más de 20 minutos para aportar cuantos detalles considerase oportuno. Por el contrario, Alcaraz pidió en varias ocasiones a los grupos municipales que se personen en la causa judicial abierta, tras la querella presentada por el Ayuntamiento contra él por calumnias, para tener acceso a esos documentos.

El enfrentamiento con Gemma del Corral volvió a marcar los momentos de mayor tensión en la sesión de ayer. El reproche fue una constante entre ambos. Si la concejala de Cultura le advertía de la posibilidad de que fuese objeto de alguna otra querella judicial tras acusar de mentir a funcionarios y antiguos ediles, Alcaraz le espetó: "o no cumple las instrucciones de sus jefes o es políticamente un poco kamikaze". "¿Qué instrucciones tenían que haberme dado mis jefes?", le preguntó Del Corral, a lo que Alcaraz añadió: "supondría que le habría dicho 'no te pases o lo provoques para que no presente cosas que nos pueden perjudicar a todos". Durante su prolija intervención, el responsable de Art Natura llegó a desvelar una conversación con el que fuera concejal de Cultura Damián Caneda en la que éste le mostró su intención de "cargarse al alcalde, porque el alcalde iba a ser él; así me lo planteó".