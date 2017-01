Alcaraz y la soledad del incomprendido

Solo. A pesar de estar en compañía de otros, solo. En la particular soledad de quien se sabe incomprendido, de quien no es capaz de hacerse escuchar por más gañidos que emita. En el atril, tras más de veinte minutos hablando, mostrando de manera enérgica documentos y papeles, Fulgencio Alcaraz parecía la versión moderna de Josef K., el personaje literario de la novela El Proceso, de Kafka. Al verle en esa actitud vehemente, enervado por momentos, uno se imaginaba el juicio sumarísimo al que se enfrentaba Josef K. para defenderse de no sabía bien qué.

La pesadilla literaria ilustrada por Kafka, capaz de generar un aura de asfixia, se asemeja a la que, cree vivir el que fuera promotor de Art Natura. "Maldita la hora en que eso ocurrió", llegó a espetar Alcaraz en un momento de su descafeinada intervención el pasado jueves en la comisión municipal que investiga el fiasco del Museo de las Gemas y la gestión del equipo de gobierno. La frase lapidaria la pronunció al recordar el momento en que las colecciones de gemas abandonaron la ciudad de Valencia para tomar rumbo a Málaga. Alcaraz es un hombre que dice sentirse engañado y que, parcialmente, seguro que lo fue. Pero el ciclo vicioso en el que ha acabado naufragando lo convierten en un personaje anecdótico, al que los grupos de la oposición han tratado de sacar el máximo jugo en pos de minar la credibilidad del alcalde, Francisco de la Torre. Ni siquiera los representantes municipales, valedores de las teorías de la conspiración lanzadas por el promotor privado, ya dan pábulo al cansino argumentario del que fuera socio cercano a De la Torre. A pesar de la renuencia de Alcaraz a aprovechar un escenario propicio para acoger sus ideas, la comisión sí ha permitido constatar el calado del fracaso del regidor.

Tuvieron que pasar algunos años antes de que el mandatario municipal, que ya encara la recta final a su prolija y dilatada carrera política, asumiese los errores cometidos. Aunque siempre rebajando su trascendencia, como si no estuviesen aún en juego los millones que se pagaron a la empresa. Ahora, según los datos dados a conocer por el propio empresario, son 9,5 millones de euros los que le reclama en la vía judicial el Ayuntamiento.

Un despilfarro económico que ya se verá si es capaz de recuperar la ciudad. Hasta que llegue el fallo, nadie hasta la fecha ha asumido una sola responsabilidad política. Bien es cierto que por el camino han caído todos los que participaron de manera más o menos directa en el proceso. Javier Ferrer, quien fuera jefe de Alcaldía, fue retirado al Patronato del Museo Carmen Thyssen; Diego Maldonado, el originario concejal de Cultural, cerró la puerta política años atrás; Miguel Briones permanece como subdelegado del Gobierno; Damián Caneda sigue activo en su perfil empresarial... Y Miguel Ángel Cortés, ex secretario de Estado de Cultura, al que todos apuntan como el conseguidor del proyecto, vive sus días en el Senado. El único que se mantiene en el ámbito decisorio de la Casona del Parque es el alcalde. Y si nunca antes tuvo la tentación de asumir responsabilidad alguna en el fracaso, menos ahora cuando le restan dos años para decir adiós.

De la Torre y, previsiblemente Elías Bendodo, actual presidente del PP malagueño, pondrán el broche de oro a la comisión. La estampa, de producirse, tiene un valor indudable. El alcalde en retirada, de un lado; el que todos apuntan como alcaldable popular, de otro. Los grupos de la oposición, instalados en el presente, descabezados cara al futuro inmediato, se frotan las manos pensando en el momento de someter al interrogatorio a maestro y discípulo. Dijo Bendodo no hace mucho que el único reto que se marcaba era el de seguir aprendiendo de De la Torre. Es de esperar que aprenda bien la lección de qué no hacer cuando pegan a tu puerta ofreciendo un museo.