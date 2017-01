Alertan del riesgo de atropello de alumnos de infantil en su colegio

La dirección del colegio Manuel Altolaguirre de Málaga pide apoyo policial para garantizar la seguridad de medio centenar de niños de 3 a 5 años que cada día deben cruzar una carretera para acudir al comedor escolar. El centro tiene separados los módulos correspondientes a primaria y secundaria, si bien el comedor es único para todos los escolares. Esta distribución de los servicios es la que obliga a profesores y monitores a organizar cada día a las 14:55 la salida de los más pequeños que deben cruzar un paso de peatones sobre elevado en la calle Arlanza. Dado que la reserva para transeúntes está situada justo a la entrada de la calle, junto al centro comercial Rosaleda, e, incluso, sin visibilidad para los automóviles que suben por la calle Mark Twin en dirección a la avenida Valle Inclán, el personal del centro corta cada día el tráfico durante el par de minutos que aproximadamente necesitan los niños para cruzar.

Sin embargo, tanto los monitores como el director del centro, Miguel Ángel Fernández, que se ocupan de acompañar a los niños e interrumpir el tráfico, tienen que lidiar cada día con las imprecaciones de los conductores. "Los monitores tienen que sufrir tanto las agresiones verbales como los aspavientos de los conductores que se resisten a detenerse. Nos dicen que no somos policías y que no somos nadie para detener el tráfico", explica el director, a quien lamenta tanto la "violencia que ven los niños", como el riesgo de que se produzca un atropello o una agresión.

La dirección se ha dirigido con este problema tanto a la jefatura de la Policía Local como a los responsables del Distrito Cinco, que se comprometieron a comunicar los hechos al Ayuntamiento para reclamar que una dotación de agentes se ocupe de la seguridad viaria durante los minutos necesarios para que crucen los menores. La respuesta oficial es que no hay agentes suficientes. "Nos dijeron que en octubre vendría una dotación policial. Estamos en enero y hasta ahora nada. La verdad es que cuando nos ponemos muy pesados vienen unos días, pero luego se olvida", explica Miguel Ángel Fernández. Tanto el director como lo profesores señalan el gran despliegue policial cada mañana que garantiza la entrada de los niños a la mayor parte de los colegios -no en el Manuel Altolaguirre porque no lo precisa- frente al abandono de sus alumnos más pequeños.