Alertan del retroceso en la lucha contra el racismo y del daño de las redes sociales

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, alertó ayer de que hay "un retroceso" en la lucha contra el racismo, y, especialmente, se aprecia en Europa, "donde hay partidos políticos xenófobos, que hacen del racismo, intolerancia, antisemitismo, la islamofobia su bandera", lo que ha tachado de "preocupante e inquietante" como señalan las instituciones europeas. También advirtió sobre la "emergencia de discursos de odio e intolerancia en redes sociales". "Las redes sociales nos están haciendo un enorme daño, mucho, porque impacta sobre todo en los adolescentes y los jóvenes; y tiene una influencia en la socialización de estos muy grande", explicó, abogando, como lo hacen países como Francia o Alemania, por "sancionar a todos los que impulsen el discurso de odio en las redes sociales".

En un acto en Málaga, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Discriminación Racial, y tras preguntas de los periodistas, ha señalado, de igual modo, que en el otro lado del Atlántico también se producen discursos que "no favorecen la convivencia intercultural". "En un mundo globalizado no tenemos más remedio que resolver nuestros conflictos sin poner las identidades de manera que se vivan excluyentemente y en confrontación", dijo, asegurando que "o erradicamos el racismo o Europa tiene unas experiencias muy negativas". A juicio de Ibarra, "tenemos mucho dolor para no interpretar que hay que trabajar por la tolerancia, por la convivencia y por la diversidad intercultural". En España, en los últimos años, "hemos avanzado", ya que se han creado Fiscalías de Delitos de Odio, ha habido una reforma del Código Penal "positiva", y hay planes de integración.