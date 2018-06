"Alguien debió decirle a Aznar: ¿Por qué no te callas?"

-¿Cómo valora lo ocurrido tras la moción de censura?

-En primer lugar, lo de la moción de censura se planteó como algo muy artificial, como la anterior que propuso Podemos, pero que en esta ocasión, determinados grupos que pensábamos que era imposible que pudieran llegar a acuerdos con el PSOE como son ERC, PdCAT, Bildu o el PNV, pero como les interesa poco el futuro de este país y van por sus intereses particulares de partido, personales o los intereses independentistas, pues apoyan algo que, no por ellos, por el propio PSOE, yo creí que era imposible. Lamentablemente el Partido Socialista ha entrado en ese juego.

-¿Se equivocó Rajoy al no dimitir antes?

-No, porque la dimisión de Rajoy como presidente del Gobierno lo que hubiese hecho es poner todavía más fácil la moción de censura, que se hubiera convertido en una investidura en la que con una mayoría simple hubiese bastado

-¿Y la situación en su partido?

-Yo me imaginaba que el presidente del partido, Mariano Rajoy, iba a hacer lo que hizo ayer [por el martes], aunque lo que no pensé es que lo hiciese tan pronto. Creía que lo iba a hacer, pero un poco más adelante, aunque así se denota que es una persona que está más por el partido y que busca la rápida recomposición de la estructura orgánica del Partido Popular sin querer perjudicar al propio partido ni a la persona que vaya a ostentar la presidencia.

-¿Qué le parecen las declaraciones de Aznar ofreciéndose para regenerar el centro derecha?

-Me parece una ocurrencia que no tiene cabida en el año 2018. José María Aznar fue un magnífico presidente del Gobierno de España, no mejor que Rajoy. Fue un magnífico presidente, tuvo su época desde el año 1996 hasta el año 2008 en la que también se encontró un país como siempre lo deja el PSOE, en crisis, con una economía en unas cotas bajísimas y con la necesidad de un Gobierno serio para impulsarlo. Lo hizo muy bien, España alcanzó unas cotas de bienestar difícilmente alcanzables y por múltiples razones, quizás por un fallo de estrategia, cuando todo parecía que el PP renovaría la mayoría se pierde. En aquel momento el candidato fue Rajoy porque Aznar ya había renunciado. Entonces, lo que no se puede hacer es pensar una cosa en el año 2004 y en año 2018 pensar la contraria, no estoy de acuerdo. Ayer [por el martes] no era el día para decir ese mensaje, era el día para ensalzar la figura de Mariano Rajoy, que recuerdo que fue el candidato preferido o propuesta por el propio José María Aznar cuando dejó la presidencia del Gobierno. Aquí parece que no tenemos memoria, pero sí tenemos memoria. Resulta altamente llamativo cómo se pueden dar esos cambios, si Mariano Rajoy era el mejor para Aznar en aquel tiempo, ahora no puede alzarse él como salvador de la patria. Cada uno tiene su lugar y los ex presidentes del Gobierno tienen su lugar, que está en el Consejo de Estado.

-¿Hubiese sido mejor que se quedase callado?

-En esta vida encuentras casualidades que hacen sorprenderte. En aquella cumbre iberoamericana el dictador Chávez estaba insultado a José María Aznar diciendo que era un dictador y en aquel momento el Rey Juan Carlos le dijo: ¿por qué no te callas? Y aquí ocurre exactamente igual. Ayer [por el martes] alguien debía haberle dicho a José María Aznar cuando estaba denostando la labor de Mariano Rajoy y diciendo que había perdido la ideología el partido, en ese momento, alguien le debería haber dicho: ¿por qué no te callas? No era ni el momento, ni el lugar, ni oportuno, ni elegante.

-¿Que opina de la cantidad de posibles candidatos que han salido?

-Un congreso debe tener opciones, a mí me encantaría que desde el respeto, la unidad y una regeneración global del partido, pues hubiera dos personas que pudieran postularse como candidatos a la presidencia del Partido Popular y que encabezaran estos nuevos tiempos que nos esperan.

-¿Es partidario de cambiar los presupuestos en el Senado?

-Yo las cuestiones relativas al PNV sí las cambiaba. Si hay acuerdo, hay acuerdo; pero si el acuerdo se rompe, se rompe todo el acuerdo. El Gobierno cumplió y se aprobaron los presupuestos, pero a la hora de ejecutar esos presupuestos el PNV se sale del acuerdo y censura al Gobierno, por tanto, ese dinero, que son unos 500 millones de euros los destinaría a otras cuestiones necesarias. Lo que me gustaría es que viniera una parte de ellos para Andalucía, Málaga y Antequera, que tenemos infraestructuras pendientes, como el corredor ferroviario. Ahora que no existe ese acuerdo, a repartir entre todos, que todos somos españoles.