Alivio en el campo y en la Costa al suavizarse el decreto de sequía

El delegado de Medio Ambiente de la Junta, Adolfo Moreno, aseguró ayer que las últimas lluvias van a hacer cambiar las previsiones que contemplaba el decreto -un documento prometido para enero y que no estará previsiblemente hasta abril- de forma que "ya no habrá peligro" de restricciones en el suministro para los municipios del litoral occidental, un escenario que se planteaba en caso de persistir la ausencia de lluvias. El embalse de la Concepción, que abastece al litoral hasta Benalmádena, está al 73 por ciento de su capacidad tras los aportes de estos días y además la Junta contempla pequeños trasvases desde los sistemas del Guadalhorce y Cádiz para asegurar nuevos aportes en caso necesario.

Las lluvias seguirán toda la semana en la provincia

Las precipitaciones no abandonarán la provincia a lo largo de esta semana y previsiblemente también lloverá la siguiente. Según el director en funciones del Centro Meteorológico de Málaga, Francisco Rodríguez Hurtado, las lluvias se mantendrán intermitentes hasta el domingo, con periodos de sol y claros durante cada jornada, que se alternarán con otros más prolongados de lluvia . De esta forma, a partir de hoy martes se espera que llueva en todas las comarcas, aunque no se han activado avisos, por lo que las precipitacinones no serán fuertes. La jornada más lluviosa se espera para el sábado en el conjunto de la provincia, aunque en zonas como las comarcas del interior, las probabilidades de lluvia también serán importantes a lo largo de hoy martes. Esta inestabilidad atmosférica irá acompañada de temperaturas suaves, que irán aumentando a lo largo de la semana. Así se espera que hoy se alcancen temperaturas máximas entre los 9 grados de Ronda y los 11 de Antequera, los 16 en Marbella, los 17 en la capital y los 19 de Vélez. Las temperaturas irán subiendo hasta terminar la semana con 21 grados previstos en la capital y la capital de la Axarquía. Con estas precipitaciones la provincia encadenará dos semanas consecutivas de lluvia, aunque no se descarta que siga la inestabilidad unos días más.