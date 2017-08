Alternativa con luz propia

Las casetas del Recinto del Real comienzan a despertar después de haber superado la primera noche de feria. Sobre las doce y media del mediodía, los trabajadores sacan las pizarras de los platos a precios bastante competitivos. El ambiente es tranquilo y un par de casetas ya han puesto música para hacer la espera de los clientes más amena. Mientras, en el paseo llegan los primeros jinetes y carruajes para el enganche. La mayoría de ellos llegan desde las afueras de la ciudad, teniendo que pasar cuidadosamente por las carreteras. Juan Antonio González es un jinete que llega desde Campanillas Girasol, su caballo y asegura que teme mucho por su compañero cuando vienen al Real. "Muchos coches no te respetan. Estamos hablando de un animal y hay mucho riesgo de que le den", afirma. Los jinetes y los cocheros de los carruajes necesitan pasar un control en el que solo se les permite pasear entre las casetas y en una misma dirección por motivos de seguridad y comodidad tanto para ellos como para los viandantes. Sobre las dos de la tarde, decenas de jinetes y carros pasean por el lugar, siendo los protagonistas del momento. Muchos curiosos se acercan para hacerse fotos con los caballos que descansan a la sombra mientras los cocheros esperan a que llegue la clientela. Francisco Jiménez es uno de los primeros cocheros que está en el recinto ferial para ofrecer un paseo por toda la zona de las casetas a un precio de treinta euros. "El paseo puede durar una media hora pero por aquí la gente no lo demanda mucho. Vienen a ver el paseo de caballos", señala el cochero.

A pesar del calor, decenas de personas visten con sus trajes de flamenca y de camperos. El cielo no tiene ni una nube y no corre el viento pero el espacio está equipado con toldos que cubren casi todas las calles. Familias y grupos de amigos empiezan a curiosear por las casetas para elegir en qué sitio comer una buena paella o tomarse las primeras cervezas. Sin embargo, hay un desequilibrio entre las barracas. Mientras La Peña de la Paz está a rebosar de gente, la caseta de la Ciudad Autónoma de Melilla apenas tiene más de cinco mesas llenas. Francisco, uno de los trabajadores del local no está contento con la situación. Él asegura que la principal razón es que "el calor provoca que no baje gente y esto arruina la feria". El local tiene un espacio amplio y cuenta con escenario para conciertos pero estos son por la noche que es cuando sí entra más clientela. Marius, el casetero y relaciones públicas de la Peña Miraflores de los Ángeles, sí está satisfecho con la feria de día y es optimista. "Estos dos días ha venido mucha gente. Yo estoy aquí fuera para atraer a los clientes y está muy bien", afirma Marius. Muchas de las casetas de feria ofrecen espectáculos que puede suponer un buen anzuelo para llamar la atención de los paseantes. Un grupo de cuatro mujeres que caminan que visten un mismo traje de flamenca color verde y blanco, se dirigen a algunas casetas a cantar. El coro se llama Jazmines Malagueños y llevan diez años cantando sevillanas y rumbas. "Llevamos mucho tiempo, ¿no ves lo viejas que estamos?", dice entre risas Reme, miembro del grupo.

La Feria de día tiene mil historias y aún cuenta con cinco días más para el disfrute de muchos que todavía no han pasado.