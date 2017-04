Alumnos de Campanillas participan en un programa europeo

Alumnos de Formación Profesional (FP) del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Campanillas participa en el proyecto Erasmus+ KA2, que coordina el organismo de Programas Europeos Educativos del gobierno regional de Colonia, en Alemania. A través de este programa colaboran con instituciones educativas de Alemania, Finlandia, Holanda, Suecia, Polonia, Italia y Lituania. En este proyecto colaborativo de dos años de duración se tratará de analizar y generar material educativo que cubran las competencias profesionales de los trabajadores de la Industria 4.0, según informaron desde el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga.

El Centro de Ciencia y Tecnología del Parque Tecnológico de Andalucía acogió recientemente la segunda reunión organizada por el IES Campanillas del proyecto Erasmus+ KA2 VET 4.0 Vocational Education and Training in the Working World 4.0, en la que participaron más de treinta profesionales del sector de la Formación Profesional e Industria 4.0, de organizaciones educativas de ocho países. El objetivo del proyecto es, en una primera fase, analizar las necesidades de formación para los futuros profesionales de la Industria 4.0.