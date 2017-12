Alumnos del IES Sierra Bermeja ganan el premio a la mejor idea empresarial

Los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Sierra Bermeja Sebastián Cuesta, Lucía Romero y Marina Pardo recibieron ayer el reconocimiento a la Mejor Idea Empresarial, dentro de las actividades del Programa de Cultura Emprendedora, por su propuesta Do It Dancing. El grupo recibió una tableta para cada uno de sus integrantes. Los finalistas a la Mejor Idea Empresarial fueron los de los centros escolares CPC La Colina -tercero de ESO- Summer family; IES Sierra Bermeja -primero de Bachillerato- Do it Dancing, Easy travel App y Summer Camp; IES Salvador Rueda -primero de bachillerato- Virtual gym, Favores express; y Nuestra Señora de la Victoria Maristas -primero de Bachillerato- Food now app y App guía viaje Málaga.

El Ayuntamiento acogió la entrega de premios a las actividades del Programa de Cultura Emprendedora, como es el de Mejor Idea Empresarial, Smart City y La Máquina de la Felicidad, para escolares de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Al acto acudieron, además de alumnos y profesores de los centros participantes, el alcalde Francisco de la Torre; la concejala del Área de Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo; la concejala de Cultura y Educación, Gemma del Corral; y el gerente de Promálaga, Francisco Salas.