Alumnos, padres y docentes de la enseñanza pública, en huelga este jueves

Sindicatos, padres, estudiantes de todos los niveles educativos y trabajadores del sector están llamados este jueves a secundar la jornada de huelga educativa convocada a nivel nacional por varios colectivos -la Confederación de Padres de Alumnos Ceapa, STES, CCOO, UGT, MRP, CGT, FAEST, Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento-, al objeto de tratar de revertir los recortes y de derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Será la tercera huelga general educativa en la que participan padres, alumnos y profesores desde que gobierna el PP. Todos los convocantes coinciden en que "la lucha en la calle" está siendo el medio "más eficaz" para defender la enseñanza pública y advierten de que el pacto "no es un fin en sí mismo".

Otro de los motivos por los que han convocado este paro en todos los niveles de enseñanza es el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Congreso de los Diputados de parar la Lomce, una decisión que consideran "inaceptable". Asimismo, alertan de que los compromisos de déficit de España con Bruselas pueden conllevar una reducción de mil millones de euros para Educación (una décima del PIB), que se suman a los "nueve mil recortados" en los últimos cinco años.

La crispación se ha visto agravada en las últimas semanas por la "falta de liderazgo" del Ministerio de Educación en la oferta de empleo público docente y en reducir el porcentaje de interinos que se eleva al 20 por ciento de media en España y alcanza el 40 por ciento en algunas comunidades autónomas.

En Andalucía se han convocado manifestaciones en todas las capitales de provincia y en algunas grandes localidades. En Málaga está previsto que parta a las 12:00 desde la delegación de Educación (antiguo Edificio Negro).

El manifiesto, consultado por Europa Press, hace una defensa expresa de la educación pública y resalta que la subcomisión parlamentaria creada para elaborar un informe sobre la situación del sistema educativo "aún no ha comenzado su trabajo, que, en todo caso, no pasaría de elaborar un documento estratégico que pudiera, o no, servir para una nueva ley".

"Las promesas del Gobierno andaluz de ser un acicate contra los recortes que se imponen desde el Gobierno central han caído en saco roto, ya que la Junta ha actuado en todo momento de manera sumisa al mandato del Estado y en contra de los intereses del pueblo andaluz y del sistema educativo público", mantienen.

Y es que, a juicio de estos colectivos, las propias políticas de recorte del Ejecutivo autonómico desde "mucho antes" de la aplicación de la LOMCE lo convierten en "lamentable pionero de este proceso de destrucción del sistema educativo público". Exigen, al margen de lo ya expuesto, el incremento del presupuesto destinado a Educación, la recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, la eliminación de las contrarreformas universitarias y de las prácticas no remuneradas en FP, la bajada de ratios, el aumento de las plantillas y la dignificación laboral del profesorado, el freno a la privatización del sistema y la recuperación de todas las líneas cerradas en los últimos años en los centros públicos, entre otros aspectos.

En la enseñanza pública no universitaria estudian 6,3 millones de alumnos en toda España, atendidos por 520.000 docentes. Y en las universidades públicas hay 1,3 millones de matriculados, unos 100.000 empleados docentes e investigadores y más de 50.000 de administración y servicios.