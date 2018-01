Alumnos podrán solicitar el próximo curso el instituto de Teatinos en obras

La primera piedra de un centro que se llevaba demandando desde hace 15 años por las familias ha tenido esta mañana un sabor agridulce. "Por un lado sentimos alegría y satisfacción porque algo que hemos esperado tanto se convierta en realidad y por otro lado desilusión porque la planificación sigue siendo defectuosa y no responde a las necesidades a tiempo real de los ciudadanos", ha comentado Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo. El IES que se construye en Teatinos para albergar 600 puestos escolares tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Sin embargo, según han afirmado desde Educación, los alumnos que inicien Secundaria el próximo curso podrán solicitarlo ya este mes de marzo. Se les adjudicará un código y serán trasladados al instituto una vez terminados los trabajos. Los padres demandan saber dónde y cómo se van a escolarizar sus hijos en el transcurso de las obras.

"La delegada de Educación nos dice que hasta que no tengan las cifras reales de escolarización en ese instituto no hablará con nosotros, pero esta falta de información genera intranquilidad en las familias, traslada incertidumbre de nuevo, la misma que tenemos desde hace años, a ver dónde acaban escolarizados nuestros hijos", agrega Mar Villanueva. También destaca que el edificio tan sólo contemplan líneas para ESO pero no para Bachillerato. "Nos han comentado que hay una zona reservada para ampliación para instalar aulas de Bachillerato, pero no podemos entender por qué no se hace desde el principio".

Lo que además apuntan las familias de la zona es que este nuevo centro, en el que la Junta de Andalucía invertirá 5 millones de euros, "solo resuelve la mitad de los problemas del distrito, las cinco líneas son insuficientes para dar respuesta a todas las necesidades", subraya Villanueva. Este año, los colegios del distrito cuentan con 26 líneas de sexto de Primaria. Seis de ellas están adscritas al IES Torre Atalaya y otras tantas al Universidad Laboral. "Se necesitan dos institutos, la Delegación lo reconoce pero no lo contemplan en los presupuestos de este año, lo cual ha supuesto una gran decepción ya que la anterior consejera nos prometió que entraría en presupuesto en 2017, tememos que se siga el primer camino del primer instituto para el cual nos han hecho esperar 15 años", concluye la portavoz de Prometo.