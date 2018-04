Amazon busca en Málaga capital suelo para construir un centro logístico

La multinacional norteamericana Amazon tiene Málaga capital en su punto de mira para implantar un centro logístico. Así lo han confirmado a este periódico varias fuentes próximas al sector inmobiliario, que subrayaron el interés de la firma por encontrar alguna localización en este punto como emplazamiento para "atender con rapidez a la demanda de la costa, que puede alcanzar el millón de personas". Las fuentes no precisaron la cantidad de metros cuadrados que estaría demandando la empresa ni si ya ha localizado un espacio definitivo. Desde Amazon declinaron confirmar o desmentir su supuesto interés en la capital.

Una de las fuentes consultadas, sin embargo, aludió de manera directa a dos localizaciones que habrían sido objeto de análisis: la antigua fábrica Salyt y el sector de Buenavista, propiedad de la sociedad estatal Sepes. La primera de las ubicaciones tiene una superficie de 52.000 metros cuadrados, manteniendo el uso industrial original del sector. El inconveniente es que existe un principio de acuerdo de compra por parte de un grupo holandés, Ten Brinke, interesado en la construcción de un centro comercial.

A pesar de ello, la firma sigue sin cerrar la formulación de un convenio con la Gerencia de Urbanismo con el fin de permitir el uso comercial sobre el espacio, lo que viene demorando desde hace meses una operación puesta sobre la mesa hace ya un par de años. En cuanto a los terrenos de Sepes, con unos 360.000 metros de extensión, el inconveniente es que no tienen carácter finalista. Es decir, que para que la propiedad pueda proceder a su urbanización necesitará aún de alrededor de año y medio de trámites administrativos. La dificultad de que en muchos de los casos los terrenos de uso productivo existentes en la capital no tengan completada la tramitación fue puesta ayer de manifiesto por el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares. "Cada vez que hemos tenido contacto con los promotores lo hemos expuesto; porque tenemos un montón de suelos posibles y los fondos de inversión y las grandes empresas quieren comprar suelos ya finalistas, no tener que estar esperando dos años", explicó el edil. "Mejor negocio no hay, porque hay demanda y el logístico es una apuesta segura", insistió.

Esta impresión fue compartida por el presidente de la Asociación de Polígonos Industriales de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos, quien aludió también a la escasez de sectores de una dimensión suficiente para atender la demanda no ya solo del gigante de la distribución, sino de otras firmas. "Sabemos de consultoras que vienen preguntando por suelos disponibles, pero no identifican a sus clientes", dijo Cuberos, quien habló de peticiones que alcanzan los 60.000 metros cuadrados. "Se están perdiendo oportunidades por no tener estos terrenos disponibles", dijo, mencionando el caso de "tres o cuatro" empresas logísticas que "se marchan porque no encuentran lo que necesitan".

La preocupación por la ausencia de suelos directos para el asentamiento de empresas como Amazon viene siendo ensalzada por consultoras como Aguirre Newman desde hace meses. Precisamente, el pasado mes de octubre, en una jornada organizada por el Ayuntamiento, el director para Málaga y Andalucía de esta firma, José Félix Pérez-Peñ, apuntaba: "Málaga tiene carencia de suelo logístico. Hasta ahora es una gran desconocida porque era Sevilla la referencia en Andalucía, pero debido al crecimiento económico de la ciudad ya hay muchas empresas que se quieren localizar aquí", sostuvo.