Amazon retrasa su llegada a Málaga para instalar un centro logístico

El anunciado y esperado desembarco de la multinacional de la distribución Amazon en Málaga capital puede llegar algo más tarde de lo inicialmente previsto. Según informaron a este periódico fuentes cercanas a la operación, el motivo de esta demora hay que buscarlo en la compleja situación laboral a la que se enfrenta en su principal centro logístico del país, el de San Fernando de Henares (Madrid), donde hay convocada una huelga para el próximo 18 de mayo, y la dimisión de su director general en España e Italia, François Nuyts. Este directivo ha sido el que ha pilotado el desembarco y crecimiento de la filial española del gigante del comercio electrónico desde su desembarco en 2011.

Ambas realidades constituyen un contexto complejo, que parece estar condicionando su apuesta por la capital. La decisión de la empresa de asentarse en Málaga busca mejorar el servicio que ya presta a los clientes situados en la Costa del Sol. A pesar de ello, las fuentes consultadas consideraron que los planes de la empresa se mantienen vivos. Una muestra de ello es que, según confirmó el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, la petición de licencia formulada el pasado mes de abril para instalarse en una parcela de la zona de Los Prados sigue activa.

De acuerdo con las previsiones iniciales de Amazon, este permiso de la Gerencia de Urbanismo se solicitaba con el propósito de empezar a trabajar sobre el terreno desde el próximo mes de junio. En este sentido, otras fuentes aludieron a que el compromiso con el propietario del suelo elegido para esta instalación, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), es de dos años a contar desde ese mes.

Si bien las conversaciones para el arrendamiento de esta parcela, de 13.000 metros cuadrados de superficie, se dan por avanzadas y por hecho el acuerdo entre las partes, desde el organismo estatal, dependiente del Ministerio de Fomento, admitieron la existencia de "contactos", pero fueron claros al precisar: "No se ha firmado nada". Oficialmente, desde Amazon, al ser preguntada por este periódico, contestaron: "Amazon no hace comentarios sobre rumores o especulaciones", precisando posteriormente que "por política de empresa, no adelanta ni comenta sobre planes de futuro". La actuación de la multinacional no tiene especial complejidad, dado que lo que se maneja es la instalación de carpas para el almacenaje de los productos y de módulos prefabricados que se destinarán a la zona de oficinas.