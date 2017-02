Amordaza y roba a un hombre de 70 años tras fingir trabajar en la Seguridad Social

El portero sonaba insistentemente a las 9 de la mañana. José Pérez, un vecino de 70 años, no imaginaba que el interlocutor, que aseguraba ser trabajador de la Seguridad Social, sería la misma persona que minutos después le amordazaría en su propia casa, situada cerca del Santuario de la Victoria, para robarle. El atracador, al parecer, consiguió hacerse con un reloj y una placa con la foto de su mujer, fallecida hace dos años. "Me dijo que traía un certificado y sabía mi nombre completo. Le abrí la puerta y, cuando lo hice, me pidió que entrara a por un bolígrafo", afirma el afectado. Al salir, fue sorprendido por el estafador, un individuo alto y corpulento, que ya había accedido al salón de su casa. Tenía, según su testimonio, la cara tapada y llevaba unos guantes. "Me arrinconó y empecé a gritar. Me puso la mano en la boca y no pude hacer nada. Intenté pincharle con el bolígrafo, pero se partió", explica José. En ese momento, según su versión, el ladrón le cubrió la cabeza con una colcha que encontró en un sofá y, supuestamente, le amenazó con "darle un tiro" si no le entregaba todo el oro que tenía. Tras arrancarle, supuestamente, la cadena que llevaba, le llevó a rastras hasta un dormitorio y le empujó contra la cama. "Yo estaba asustado y oía abrir cajones. No veía nada porque tenía la cabeza tapada. Poco a poco, salí hacia afuera y busqué por todos los rincones. La puerta del piso ya estaba cerrada y se había ido", narra José. Comprobó que le habían sustraído el carné de identidad, la cartilla de la Seguridad Social, un monedero con dinero.

La víctima acudió a un centro de salud por un hematoma que presentaba en la cara y denunció los hechos en la Comisaría de Policía Nacional de la plaza de la Merced.