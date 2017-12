'Ana' golpea Málaga

Las playas soportan el paso de la borrasca

Las playas de la provincia no han sufrido daños visibles como consecuencia del paso de la borrasca. En esta ocasión el temporal de agua, pero sobre todo de viento, no llegó acompañado de fuertes olas, como ha sucedido en otras ocasiones. La Demarcación de Costas en Málaga esperará unos días para comprobar el estado real del litoral, como señaló ayer el jefe provincial, Ángel González, aunque en principio descartó la existencia de desperfectos importantes. "No nos consta que se haya producido nada excepcional, lo que no quita que realicemos una valoración para ver la evolución de las playas", aseguró. Aunque el fuerte vendaval ocasionó desperfectos en materiales externos en puntos como los Baños del Carmen, en la capital, no se registraron desperfectos en los paseos marítimos del litoral, como sucedió en el último temporal costero, el pasado mes de abril. En esta ocasión, la velocidad del viento fue inferior a la registrada ayer, pero el agua sobrepasó los paseos marítimos.