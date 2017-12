Andalucía Acoge presenta una queja al juzgado por deficiencias en la cárcel de Archidona

La asociación Andalucía Acoge ha interpuesto una queja ante el juzgado de Archidona tras las deficiencias que ha detectado su equipo jurídico durante la asistencia letrada prestada a los inmigrantes internados en la prisión de esta localidad. Esta asociación ha resaltado en un comunicado que, "incumpliendo la legalidad, estas personas no cuentan con un examen médico y permanecen en la intemperie durante largas horas sin prendas de abrigo y sin posibilidad de cambio de ropa interior". Además, los internos "no pueden acceder a sus efectos personales y tienen serias dificultades para comunicarse con sus familiares y para hacer llamadas".

Andalucía Acoge ha criticado "la falta de trato humanitario" a los inmigrantes, "que no han cometido ningún delito y que, sin embargo, ven vulnerados sus derechos básicos y fundamentales". Ha añadido que "no se ajustan a la realidad" las declaraciones en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que aseguró que estos inmigrantes se encuentran en mejores condiciones que en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). También ha subrayado la "ilegalidad" que supone esta decisión, "porque se ha privado de libertad a más de quinientas personas sin cumplir la normativa actual" y "lo inadmisible" de la medida, "porque la solución no es una política de internamiento de personas extranjeras privándolas de libertad".

"Es necesario generar cauces legales, seguros y ordenados para que la gente no se siga jugando la vida en el Mediterráneo, y, como se ha demostrado, los CIE ahondan en una política totalmente fracasada", añade el comunicado. Andalucía Acoge ha reiterado al Gobierno que debe ser inmediata la puesta en libertad de los inmigrantes de Archidona, ya que este internamiento "no cumple los requisitos que la legislación exige y porque además los CIE son agujeros negros de los derechos humanos".

"Es urgente dejar de lado las excusas y trabajar, sin más demora, sobre vías legales y seguras para que las personas puedan migrar sin peligro y no condenar a las personas a la clandestinidad, a jugarse la vida en su proceso migratorio y despojarlos de sus derechos fundamentales", señala el comunicado.