Andalucía 'peinará' las agencias alemanas para captar turistas cosmopolitas

Andalucía es un destino sobradamente conocido para el turismo alemán y hay que mostrarles nuevos productos y experiencias para captar, sobre todo, al turista cosmopolita, es decir, a aquel que tiene un poder adquisitivo medio alto y que va huyendo del turismo de masas. Con ese objetivo, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y el directivo de la operadora alemana Infox, Michael Hoffman, firmaron ayer un acuerdo en la inauguración de la feria ITB en Berlín cuyo reto es peinar las agencias de viaje germanas en busca de los turistas que tengan ese perfil y lanzarles campañas de promoción personalizadas para animarles a disfrutar sus vacaciones en Andalucía.

"Es un contrato por 40.000 euros en el cual la Junta de Andalucía aporta 18.000 euros y también colaboran Turespaña y dos touroperadores. Nos están ayudando a encontrar tierra fértil para echar la semilla de viajeros que vengan a Andalucía, por lo que es un dinero bien invertido que nos puede dar resultado", comentó el consejero.

El procedimiento es el siguiente. Infox, una empresa que lleva 40 años en Alemania, trabaja con todas las agencias de viaje del país, unas 14.000. Esta firma va a elegir de entre esas agencias cuáles pueden tener un mercado más acorde con lo que busca Andalucía , lo que en marketing se viene a llamar el público objetivo o target, y que se ha fijado en alemanes cosmopolitas que quieren una mezcla de cultura y playa y descubrir nuevas sensaciones. Hoffman apuntó que elegirán unas 3.000 agencias y, dentro de ellas, a los clientes que puedan cumplir esos criterios atendiendo a sus bases de datos. Una vez escogido el público objetivo, se les enviará información promocional andaluza por correo y se editarán unos 35.000 folletos.

Fernández explicó que el turista alemán "tiene mucha confianza en las agencias de viaje y con esta colaboración podremos llegar a un mayor número de turistas". El directivo de Infox, por su parte, subrayó que los viajeros pueden encontrar paquetes por internet pero en ellos solo les viene el precio, por lo que acuden más a las agencias de viaje para recibir recomendaciones y un trato más personalizado. Hoffman afirmó que es la primera alianza de este tipo que suscriben con un destino turístico español y apuntó que las agencias verán el producto con agrado.

Este experto no se atrevió ayer a dar cifras de volumen de turistas a Andalucía este año, aunque sí dejó claro que el turista alemán va a viajar. "No nos vamos a quedar en casa por miedo al terrorismo, no vamos a ir a situaciones obviamente peligrosas pero vamos a tener un buen año en ventas a través de las agencias", expresó.

Sí fue más preciso en sus previsiones Manuel Molina, el presidente del grupo TSS que engloba a miles de agencias de viaje alemanas y que acaba de recibir la Medalla de Andalucía. Su empresa ha elevado este año un 2% los viajes a Andalucía, mientras que han caído en el conjunto de España. No obstante, advierte de que la conexión aérea está descendido de forma muy notable a Canarias y Baleares y que en Andalucía también puede haber un descenso si no se negocia con las aerolíneas. La razón es que las compañías aéreas están abriendo más plazas a Grecia y Egipto porque les sale más rentable. "El beneficio de los touroperadores y las compañías aéreas en España ya no es tan alto como en otros destinos y sacan más volando o en hoteles en los países árabes", expuso Molina.

En este sentido, el consejero de Turismo afirmó que "estamos en conversaciones para que no haya una reducción de plazas aéreas" y precisó que no están apreciando tanto una reducción como que se está abriendo el abanico hacia más destinos en Andalucía y en otros momentos del año, con conexiones directas con Sevilla o Almería, además de las que pueda haber a Málaga.

Andalucía y España están viviendo años históricos en turismo, en parte, por la llegada de miles de turistas que desecharon viajar a Turquía, Egipto o Túnez por el terrorismo. Lo normal es que esos países, poco a poco, vayan recobrando la calma y regresen los viajeros. Ya está pasando en Egipto y eso supone trabajar en una competencia real, sin elementos coyunturales distorsionadores. Molina dijo ayer que este año "las cifras no van a ser tan altas como el año pasado porque el volumen ya es muy alto" y, aunque seguirán llegando muchos de esos turistas prestados, este experto piensa que "hay que mirar más la calidad de los turistas y no solo el número, enseñarles lo enorme que es Andalucía, porque es mucho más que costa, ofrecerle todos los productos y trabajar mucho más fuerte las vacaciones en invierno". Molina subrayó que "los turistas siempre están en casa observando y hay que mejorar la tecnología digital y la comunicación, comunicar de una forma más moderna y segmentada".